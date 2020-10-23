Аграрії України зібрали зернові та зернобобові з 83% площ

Аграрії України станом на 22 жовтня 2020 року зібрали 48,8 млн тонн зернових та зернобобових із 12,7 млн га (83% до прогнозу).

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Загалом, українські сільгоспвиробники на зазначений час зібрали 64,8 млн тонн основних культур з площі 20,6 млн га. Зокрема, зібрано: 238,3 тис. тонн проса з площі 146,9 тис. га (98%); 96,2 тис. тонн гречки з площі 75,4 тис. га (96%); 11,4 млн тонн соняшнику з площі 5,8 млн га (91%); 2,03 млн тонн сої з площі 1,01 млн га (75%); 13,1 млн тонн кукурудзи з площі 2,8 млн га (52%). Також, накопано 2,8 млн тонн цукрових буряків на площі 69 тис. га (32%).

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За останній тиждень найбільші обсяги урожаю зібрані у Чернігівській (595,6 тис. тонн), Сумській (418,5 тис. тонн), Вінницькій (311,8 тис. тонн), Черкаській (223,8 тис. тонн) областях.