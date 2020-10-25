У Канаді скасовують обмеження на видобуток нафти

Канадська провінція Альберта наступного місяця скасує обмеження на видобуток нафти, запроваджені урядом торік з метою підвищення ринкових цін.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у міністерстві енергетики Альберти.

“Хоча уряд до грудня 2021 року продовжить свої повноваження стосовно регулювання обсягу видобутку нафти, він не запроваджуватиме обмежень”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пандемія COVID-19 зумовила суттєве скорочення видобутку нафти в Альберті, і він не досягає обсягів, визначених обмеженнями. Попри те ця провінція залишається найбільшим виробником нафти у країні.

“Уряд уважно стежитиме за видобутком, запасами, можливостями нафтопроводу та залізничного транспорту, аби упевнитися, що виробництво не перевищує експортних спроможностей провінції. Чинні прогнози вказують, що запаси залишатимуться низькими, а експортна спроможність - достатньою, аби дати системі можливість ефективно самостійно працювати у 2021 році”, - наголосили в міністерстві.

Як повідомлялося, потреба зменшити видобуток нафти була пов’язана з тим, що значні обсяги видобутої в Альберті нафти не могли бути вивезені на продаж за межі провінції через брак транспортних можливостей. Наприкінці позаминулого року це спричинило величезне падіння ціни на нафту, яка продавалася нижче собівартості. За оцінками уряду Альберти, тоді провінція щоденно втрачала через це 80 млн дол.

Очікувалося, що запроваджені у січні минулого року обмеження мали принести державній скарбниці понад 1,5 млрд дол, однак пандемія COVID-19 зумовила суттєве падіння світового попиту на нафту, тож видобуток її в Альберті впав іще більше.