Нафта дешевшає через зниження попиту і нову хвилю пандемії COVID-19

Ціна на нафту знизилася в п'ятницю, 23 жовтня, після 1,5% подорожчання напередодні і може завершити тиждень у невеликому мінусі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $ 42,31 за барель, що на $ 0,15 (0,35%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX склала $ 40,46 за барель, що на $ 0,18 (0,44%) нижче рівня попередньої сесії.

Оптимізм інвесторів щодо можливого прийняття нового пакета стимулюючих заходів в США найближчим часом затьмарює загроза, яку представляє нове збільшення числа заражень коронавірусом.

Спікер Палати представників конгресу США Ненсі Пелосі сказала в четвер, що угода з приводу нових стимулів «вже на підході».

Тим часом вона зазначила, що сторони ще повинні врегулювати розбіжності щодо низки ключових питань, і попередила, що процес написання і схвалення законопроекту може зайняти «якийсь час».

Підтримала котирування напередодні також заява президента РФ про те, що, на його думку, наразі немає необхідності змінювати угоду ОПЕК +. При цьому він не виключив можливість продовження або поглиблення обмежень по видобутку нафти у майбутньому.

«Напередодні вихідних ми спостерігаємо за двома речами: даними про попит в режимі реального часу, які розчаровують через нову хвилю COVID-19 ... і рішенням ОПЕК +, яке наближується», - сказав Марк Фінлі, старший науковий співробітник з питань енергетики та світової нафти інституту державної політики Бейкера Університету Райса.

За словами аналітиків, зростання числа нових випадків зараження COVID-19 в Європі і США, швидше за все, буде стримувати зростання цін, оскільки нові карантинні обмеження припускають посилення тиску на попит на паливо.

Кілька штатів США повідомили про рекордне щоденне зростання інфекцій у четвер - ще одне свідчення того, що пандемія прискорюється, оскільки в багатьох частинах країни стає прохолодніше.

Франція продовжила комендантську годину приблизно для двох третин населення країни, оскільки друга хвиля пандемії охопила Європу. Міністр закордонних справ Бельгії потрапив через COVID-19 у реанімацію.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 42,26 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,38 долара за барель, що на 8 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 42,46).