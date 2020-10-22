Нафта дешевшає на тлі зростання запасів бензину в США

Ціни на нафту знижуються в четвер, 22 жовтня, на даних Міненерго США про зростання запасів бензину і менше, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти в країні.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $41,53 за барель, що на $0,20 (0,48%) нижче за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,23 (0,57%) і становить $39,80 за барель.

Міністерство енергетики США повідомило в середу, що запаси бензину в країні минулого тижня зросли на 1,9 млн барелів. Аналітики, опитані S&P Global Platts, прогнозували зниження запасів на 1,6 млн барелів. Американський інститут нафти (API) у вівторок також повідомив, що запаси бензину в США зменшилися на 1,6 млн барелів.

Згідно з даними Міненерго, попит на бензин у США на минулому тижні скоротився на 290 тис. б/д - до мінімальних з 12 червня 8,29 млн б/д.

За словами аналітика AxiCorp Стівена Іннса, якого цитує S&P Global Platts, дані про скорочення споживання бензину стали "найбільш дивними" для нафтових цін на тлі "всіх побоювань з приводу того, що COVID-19 знову починає негативно впливати на споживчу поведінку".

У той же час, Міненерго США повідомило про зниження запасів нафти в країні на 1 млн барелів проти прогнозного зниження на 1,021 млн бар. Це також набагато менше падіння, зафіксованого на попередньому тижні. Однак ці дані не змогли підтримати настрої трейдерів.

Інвестори як і раніше стурбовані слабким попитом на паливо, оскільки кількість випадків COVID-19 в Європі і деяких штатах США продовжує зростати. Побоювання були посилені рішенням Китаю обмежити виїзні поїздки, щоб загальмувати поширення коронавірусу.

Зменшення надій на те, що конгрес США зможе вжити крайніх заходів стимулювання до виборів 3 листопада, що також сприяло погіршення прогнозів щодо попиту.

Станом на 09:45 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 41,68 долара за барель. На час відкриття Brent торгувалася по 41,71 долара за барель, що на 2 центи нижче за рівень закриття торгів ($41,73).