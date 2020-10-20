Нафта дешевшає після завершення зустрічі моніторингового комітету ОПЕК+

Ціни на нафту знижуються у вівторок, 20 жовтня, після завершення засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК+ (JMMC).

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $42,29 за барель, що на $0,33 (0,77%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $40,57 за барель, що на $0,26 (0,64%) нижче рівня попередньої сесії. Попередні торги щодо стандартів завершилися на рівні $42,62 і $40,77 відповідно.

JMMC підтвердив прихильність країн ОПЕК+ досягненню повної відповідності і заповненню будь-яких прогалин у планах компенсації недоскорочених раніше обсягів виробництва нафти. Комітет ОПЕК+ рекомендував всім країнам-учасницям угоди активізувати свої зусилля щодо здачі «боргів» для якнайшвидшого балансування ринку і "запобігання невиправданої затримки в цьому процесі".

На даний момент ОПЕК+ дотримується угоди про скорочення видобутку на 7,7 млн ​​бар. на добу (б/д), проте з 1 січня планується пом'якшити режим обмеження виробництва до 5,8 млн б/д. У той же час три джерела з країн-виробників заявили, що в разі потреби заплановане збільшення видобутку може бути скасовано.

«ОПЕК+ може відкласти підвищення видобутку на три місяці, до квітня 2021 року, оскільки попит на нафту зараз слабшає», - відзначає економіст Oversea-Chinese Banking Corp. у Сінгапурі Хоуї Лі. Після завершення засідання JMMC, ключовим для нафтового ринку є те, чи зможе американська влада домовитися про нові стимулюючі заходи, каже Лі.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 42,58 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 42,48 долара за барель, що на 14 центів нижче рівня закриття торгів ($42,62).