Нафта дешевшає після завершення зустрічі моніторингового комітету ОПЕК+
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $42,29 за барель, що на $0,33 (0,77%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $40,57 за барель, що на $0,26 (0,64%) нижче рівня попередньої сесії. Попередні торги щодо стандартів завершилися на рівні $42,62 і $40,77 відповідно.
JMMC підтвердив прихильність країн ОПЕК+ досягненню повної відповідності і заповненню будь-яких прогалин у планах компенсації недоскорочених раніше обсягів виробництва нафти. Комітет ОПЕК+ рекомендував всім країнам-учасницям угоди активізувати свої зусилля щодо здачі «боргів» для якнайшвидшого балансування ринку і "запобігання невиправданої затримки в цьому процесі".
На даний момент ОПЕК+ дотримується угоди про скорочення видобутку на 7,7 млн бар. на добу (б/д), проте з 1 січня планується пом'якшити режим обмеження виробництва до 5,8 млн б/д. У той же час три джерела з країн-виробників заявили, що в разі потреби заплановане збільшення видобутку може бути скасовано.
«ОПЕК+ може відкласти підвищення видобутку на три місяці, до квітня 2021 року, оскільки попит на нафту зараз слабшає», - відзначає економіст Oversea-Chinese Banking Corp. у Сінгапурі Хоуї Лі. Після завершення засідання JMMC, ключовим для нафтового ринку є те, чи зможе американська влада домовитися про нові стимулюючі заходи, каже Лі.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 42,58 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 42,48 долара за барель, що на 14 центів нижче рівня закриття торгів ($42,62).