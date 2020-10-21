Рада може встановити мораторій на будівництво багатоповерхівок поблизу пам'яток культури

Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер зареєструвала у Верховній Раді проєкт закону, яким передбачається запровадити у Києві мораторій на будівництво багатоповерхових споруд у радіусі 500 метрів навколо об’єктів культурної спадщини.

Як передає Укрінформ, текст законопроєкту №4235 «Про введення тимчасової заборони (мораторію) на видачу дозволів на виконання будівельних робіт по будівництву нових багатоповерхових споруд в радіусі 500 метрів навколо об’єктів культурної спадщини в місті Києві» оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Такий мораторій пропонується ввести до затвердження у відповідності із чинним законодавством України історико-архітектурного опорного плану міста Києва, - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Водночас, мораторій розповсюджуватиметься на вже видані дозволи на будівництво багатоповерхівок у радіусі 500 метрів навколо культурних пам'яток, якщо відповідні будівельні роботи ще не розпочаті. Тоді такі дозволи підлягатимуть обов’язковому скасуванню органом державної влади, який їх видав або правонаступником такого органу.

А якщо будівельні роботи вже були розпочаті, то дозволи, видані до набрання чинності цим Законом, вважатимуться чинними до завершення будівництва об’єкта та не підлягатимуть скасуванню, - зазначається у документі.

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Згідно з проєктом, контролюватиме дотримання відповідного мораторію на видачу дозволів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.

Здійснення реконструкції, реставрації, реновації та інших будівельних робіт, без зміни притаманних таким об’єктам властивостей, і які чітко направлені на збереження об'єктів культурної спадщини міста Києва, законопроєктом не забороняється.