МХП за три квартали року експортував 53% виробленої курятини

Загальний експорт курятини від Агрохолдингу МХП за три квартали 2020 року перевищив 50% від загального обсягу продажу курятини, як і за відповідний період 2019 року.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

«Протягом 9 місяців 2020 року продажі третім особам склали 523 759 тонн курятини, що на 2% вище, ніж за 9 місяців 2019 року. Це зумовлено здебільшого зростанням експорту в 3 кварталі 2020 р. на 37% порівняно з аналогічним періодом минулого року – 108 472 тонн, завдяки зростанню продажів здебільшого до країн Близького Сходу, а також Африки та СНД», - йдеться у останньому звіті групи.

Протягом ІІІ кварталу 2020 року загальний обсяг експорту курятини збільшився на 18% порівняно з ІІІ кварталом 2019 року та на 14% порівняно з ІІ кварталом 2020 року. Це сталося здебільшого завдяки стратегії компанії щодо зменшення запасів птиці, накопичених протягом попередніх періодів наприкінці 2019 та 2020 років, пояснюють у МХП.

«Незважаючи на неспокійні часи, МХП продовжив слідувати стратегії як географічної диверсифікації, так і оптимізації продуктового міксу, розвиваючи партнерство в країнах Близького Сходу, СНД, ЄС та Африки», - розповіли в агрохолдингу.

МХП - одна з провідних агропромислових компаній України, що має виробничі активи в Нідерландах, Словенії, Словаччині та дистрибуційний офіс в ОАЕ. Компанія заснована у 1998 Юрієм Косюком. Сьогодні холдинг володіє брендами «Наша Ряба», «Qualiko», «Легко!», «Бащинський», «Ukrainian Chicken». Географія експорту — близько 85 країн, у тому числі Лівія, Єгипет, Конго та інші країни Африки, Близького Сходу.

Фото з відкритих джерел