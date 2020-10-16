МХП підписав контракт на € 65 мільйонів з китайською корпорацією САМСЕ

Підприємство «Ладижин ЕКО генерація», що створено за участі Агрохолдингу МХП та «Групи компаній «Сатер-екоенерго», підписало контракт на будівництво електростанції з китайською корпорацією інжинірингу CAMCЕ.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

Зазначається, що проєкт вартістю 65,1 млн євро буде реалізовано в місті Ладижин Вінницької області. Він передбачає будівництво електростанції потужністю 12 МВт. Термін будівництва 18 місяців. Голова правління CAMCE Ван Бо та голова правління «Ладижин ЕКО генерація» Олег Арапов підписали контракт через відеозв'язок.

Звертається увага на те, що під час підписання контракту Ван Бо представив перспективи розвитку CAMCE і висловив подяку за довіру компанії МХП, а також зазначив, що підписання контракту закладе добру основу для розширення співпраці між українською та китайською сторонами.

Заступник голови правління МХП Максим Писарєв, зазначив, що компанія у своїй діяльності й надалі дотримуватиметься політики інноваційності та екологічності.

«Ми шукаємо провідні світові рішення та імплементуємо їх в Україні. Кейс вироблення електричної енергії з курячого посліду може стати успішним прикладом для національного ринку енергоресурсів. МХП є екологічно відповідальною компанією. Ми віримо в успіх даного проєкту. Розвиваємо не тільки міжнародне співробітництво України, а й робимо внесок в енергетичну незалежність нашої країни», — підсумував Писарєв.

У МХП також поінформували, що основна діяльність САМСЕ включає будівництво промислових та сільськогосподарських об'єктів, об'єктів водного господарства, електроенергетики, транспортних, нафтохімічних об'єктів тощо.

Фото: МХП