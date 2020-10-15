МХП — другий за обсягами виробник курей-бройлерів у Європі

Агроіндустріальний холдинг МХП посідає другу сходинку серед компаній-виробників курятини в Європі.

Про це йдеться у рейтингу видання WattPoultry, яке досліджує світовий ринок виробництва, переробки та продажу продукції птахівництва, повідомили Укрінформу в пресслужбі МХП.

Зазначається, що видання проаналізувало діяльність понад 330 компаній-виробників м’яса птиці з усього світу. Відповідно до опублікованого рейтингу, український агроіндустріальний холдинг МХП визнано другим за обсягами виробником курятини в Європі. Першу сходинку посідає французька компанія LDC. З третьої по п’яту сходинки посіли виробники з Нідерландів, Італії та Німеччини.

МХП також посів 14 місце серед провідних світових компаній-виробників курятини.

«Україна може бути і є конкурентною на світових ринках. Доведено МХП. Успішний український бізнес є успішним і у світі. Це підтверджується незалежними міжнародними виданнями, а найголовніше — довірою мільйонів споживачів нашої продукції у світі. МХП і надалі працюватиме на розвиток національної економіки та успішно представлятиме Україну на міжнародних ринках», — прокоментував дані рейтингу засновник та голова правління МХП Юрій Косюк.

Як повідомлялося, минулого року в МХП збільшили обсяги експорту курятини на 25% порівняно з 2018 роком. На сьогодні, компанія експортує продукцію до більш ніж 80 країн світу.

Фото: МХП та з відкритих джерел