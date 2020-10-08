МХП підбив підсумки лідерської програми «MHP Leaders HUB»

В Агроіндустріальному холдингу МХП підбили підсумки лідерської програми для співробітників «MHP Leaders HUB» та визначили переможця.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі компанії.

«На початку вересня 2020 учасники програми MHP Leaders HUB, у складі 7 команд, презентували результати своєї роботи. Готові програми та інноваційні продукти, створені до них прототипи, прорахунок і обґрунтування інвестицій та вражаючі презентації, показали високий рівень залученості та зацікавленості всіх — і учасників, і спонсорів серед числа топменеджменту», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що шляхом голосування серед топменеджменту МХП, були визначені три найкращі проєкти MHP Leaders HUB.

Перший з них - проєкт "ЧікенFish", спонсор Михайло Бащинський, директор напряму м'ясо-ковбасних виробів та напівфабрикатів. Ідея проєкту у створенні унікального продукту — м'ясних виробів зі смаком риби і морепродуктів.

Другий відзначений проєкт - "Школа сталого розвитку МХП", спонсор Андрій Булах, заступник голови правління, директор департаменту з організаційної ефективності та управління персоналом. Ідея проєкту полягає у побудові освітньої системи для дітей на території України, де присутні підрозділи холдингу, з метою створення європейського підходу до розвитку і здорового способу життя.

Третій проєкт - "Easy Trace", спонсор Олена Косюк, директор департаменту технології, якості та безпечності харчових продуктів. Суть проєкту полягає в наданні споживачеві максимальної кількості інформації про виробництво і продукцію в режимі реального часу і швидкого доступу. Перевага ідеї — у формуванні нового клієнтського досвіду, залучення нових споживачів, надання альтернативи у виборі продукції.

Дані проєкти фінально були презентовані Юрію Косюку, голові правління МХП, де і визначився головний переможець. Ним став проєкт «ЧікенFish».

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До складу команди переможців увійшли: Дмитро Алексєєв, начальник відділу диджиталізації цифрового профілю клієнта; Інна Коломієць, провідний фахівець зі стандартизації, сертифікації та якості; Оксана Рибальченко, начальник відділу проєктів з оптимізації та уніфікації фінансової функції; Андрій Марченко, регіональний менеджер з постачання; Юрій Ракша, головний енергетик Вінницької птахофабрики; Оксана Покотинська, начальник управління операційної ефективності.

Проте керівництво МХП відзначило роботу усіх учасників програми та представлені проєкти. Надалі вони всі будуть фінально доопрацьовані та масштабовані в рамках компанії.

Як повідомили у пресслужбі компанії, у вересні 2019 року в МХП для співробітників стартувала лідерська програма — MHP Leaders HUB, в якій кожен співробітник мав можливість подати заявку на участь та стати її учасником. Вона складалася із декількох етапів. Тривалість відбору зайняла близько 4 місяців. За результатами успішного проходження відбірних турів, були визначені учасники програми.

За рік учасники активно розвивали свої лідерські навички, комунікацію та інноваційне мислення, працювали над поглибленням знань у сфері корпоративних фінансів та стратегічного планування. Паралельно з розвитком компетенцій та дуже непростим навчанням, одним з етапів у програмі став етап проєктної роботи. Шість місяців учасники працювали над тим, щоб на базі власних інноваційних ідей розробити проєкти, релевантні бізнесу компанії. За кожною із команд був закріплений внутрішній спонсор — це топменеджер компанії, який допомагав у підготовці проєктів на різних їхніх етапах.

Фото: МХП