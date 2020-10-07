МХП допоможе реалізувати 60 ініціатив в 11 областях України

Благодійний фонд «МХП — Громаді» підбив підсумки Всеукраїнського конкурсу мікрогрантів «Час діяти, Україно!». Найбільша кількість проєктів надійшла з Вінниччини, Черкащини та Київщини.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

Зазначається, що конкурс допомагає вирішувати конкретні проблеми громад шляхом підтримки локальних громадських ініціатив. Мова йде переважно про сільську місцевість, де розташовані потужності підприємств агрохолдингу МХП.

«Загалом ми отримали 132 проєктні заявки з 12 областей України. Автори 60 з них стали переможцями і отримають до 50 тис. грн на втілення своїх ініціатив, загальний бюджет конкурсу — 3 млн грн», — зауважила директорка Благодійного фонду «МХП — Громаді» Тетяна Волочай.

Звертається увага на те, що найбільша кількість проєктів надійшла з Вінниччини, Черкащини та Київщини. Саме ці області стали лідерами і за кількістю отриманих грантів — 21, 14 та 6 переможців відповідно. Важливим елементом конкурсу стало онлайн-навчання учасників. Фонд організував шість освітніх вебінарів з тренерами, які мають великий досвід проєктної діяльності та втілили разом з українськими та міжнародними донорами багато спільних ініціатив. Конкурсанти вчилися писати проєкти, розраховувати бюджети, освоювали інструменти залучення ресурсів (фандрейзингу).

«У Вінницькій області ми також проводимо конкурси для органів місцевого самоврядування та громадських організацій, але Благодійний фонд “МХП — Громаді” йде далі, адже долучає до проєкту “Час діяти, Україно!” ще й ініціативні групи. Саме в цьому головна його унікальність — у конкурсі можуть брати участь навіть непідготовлені люди. Такі ж речі, як онлайн-навчання проєктній діяльності та експертні консультації, допомагають зробити проєкти більш успішними, вберегти їх від потенційних ризиків», — відзначила директорка Вінницької агенції регіонального розвитку Наталія Гижко, яка була одним з незалежних експертів у конкурсній комісії.

У МХП також повідомили, що перед початком конкурсу та під час навчання вказувалися критерії оцінки проєктів. Тематика могла бути різною, але необхідно було обґрунтувати важливість та актуальність конкретної проблеми для місцевої громади або регіону. Кожний проєкт мав чітко роз'яснювати, яким чином вдасться вирішити зазначену у ньому проблему, містити у собі прозорий та реалістичний бюджет тощо.

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За словами організаторів, Всеукраїнський конкурс «Час діяти, Україно!» став масштабованою версією конкурсу «Час діяти!», який вже п’ять років реалізується БФ «МХП — Громаді» у Черкаській та Київській областях.

«Буває так, що ідею спочатку не розуміють, а з часом визнають. Конкурс мікрогрантів “Час діяти” ще чотири роки тому був незрозумілим нікому, а зараз він масштабувався на всю Україну! Все більше і більше людей прагне писати проєктні заявки. Важливо, що більшість із них мають освітню складову, не замикаючись виключно на інфраструктурі. Ці проєкти створюють у наших громадах нові цінності, роблять людей більш свідомими та відповідальними», — оцінила результати конкурсу директорка фонду Тетяна Волочай.

Незалежна експертна комісія, яка аналізувала проєкти та визначала переможців, складалася з керівників агенцій регіонального розвитку, експертів у сфері фандрейзингу. Вимоги до конкурсантів були дуже серйозними, майже кожен проєкт отримав свою порцію критики, зауважень та порад. Фонд попередив переможців, що кошти вони отримають тільки після доопрацювання проєктів з урахуванням зауважень членів комісії, додали в МХП.

«Такі конкурси, як “Час діяти, Україно!”, справді важливі. З одного боку, вони демонструють корпоративну соціальну відповідальність великого бізнесу, з іншого — розвивають в Україні культуру партнерського та проєктного підходу», — підсумувала директорка Вінницької агенції регіонального розвитку Наталія Гижко.

Фото, інфографіка: МХП