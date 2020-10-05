МХП втретє втілює мрії шкільних вчителів

Завдяки вчительці з Київщини, в Яготині з’явиться мотузковий парк Sky Park. Проєкт буде реалізований холдингом МХП у номінації «Реалізація мрії вчителя» у межах Global Teacher Prize Ukraine 2020.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

Як зазначається у повідомленні, церемонія нагородження відбулася в суботу, 3 жовтня. Премія заснована громадською спілкою «Освіторія» з метою відзнаки та заохочення найкращих вчителів України.

«Справжній вчитель не належить собі — його серце в дітях. А робота вчителя — не ремесло, а покликання, місія. Ми в МХП неймовірно вдячні українським вчителям за той внесок, те добро, те світло, яке вони дарують нашим дітям. Саме тому компанія багато років реалізовує десятки успішних проєктів у сфері освіти. Ми щорічно інвестуємо в розвиток талановитої молоді, в розбудову шкіл та закладів освіти. Вже третій рік поспіль МХП підтримує міжнародну премію Global Teacher Prize Ukraine і сьогодні для мене було за честь оголосити цьогорічну переможницю у номінації “Реалізація мрії вчителя” — Тетяну Лугіну», — поділилась враженнями після нагородження речниця МХП Ірина Ванникова.

Пані Тетяна викладає в Яготинському НВК №3 несподівану комбінацію предметів — українську мову, літературу та інформатику. Крім цього вчителька щороку разом зі своїми учнями приєднується до всесвітньої акції «Зробимо планету чистою». А ще допомагає налагоджувати дружні відносини із сусідніми школами за допомогою різних літературних флешмобів.

Вона хоче, щоб в юнаків та молоді були публічні простори для активного та здорового дозвілля. МХП допоможе втілити мрію супервчительки та реалізує її давній задум — облаштування в Яготині мотузкового парку Sky Park.

«Я б дуже хотіла, щоб у моєму місті знайшлось місце для активного дозвілля молоді, не в центрі на лавках, а в якомусь мотузковому парку, чи на крутому цікавому муніципальному пляжі. Молодь просто не знає де себе подіти. Я дякую “Освіторії” та МХП за таку неймовірну можливість для Яготина, ви дійсно втілили мою мрію!», — ділиться радістю вчителька-переможниця Тетяна Лугіна.

У МХП також повідомили, що Global Teacher Prize Ukraine, у межах, якої втілюються проєкти-лауреати номінації «Реалізація мрії вчителя» від МХП, це — щорічна національна премія для вчителів-агентів освітянських змін. Вона покликана відзначити досягнення шкільних викладачів не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства, та підкреслити важливість педагогів в Україні. Національну премію засновано у 2017 році громадською спілкою «Освіторія».

У пресслужбі компанії додали, що холдинг МХП є стратегічним партнером премії Global Teacher Prize Ukraine та не вперше реалізує соціальні ініціативи кращих вчителів України у межах власної номінації «Реалізація мрії вчителя». Торік компанія втілила бажання вчительки Лесі Шевчук з Хмельницького. Спеціалізована школа, де навчається її син, отримала спеціально обладнаний шкільний автомобіль для перевезення дітей з порушеннями опорно-рухового апарату. Компанія послідовно інвестує в розвиток громад, освітні та культурні ініціативи й інші проєкти корпоративної соціальної відповідальності. Тільки торік МХП спрямував на КСВ понад 177 млн грн.

Фото: МХП