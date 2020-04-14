МХП звітує про збільшення на чверть експорту курятини у 2019 році
Про це йдеться у звіті МХП за четвертий квартал та 12 місяців 2019 року, який є у розпорядженні Укрінформу.
«Експорт курятини збільшився на 25% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та склав 357 433 тонн порівняно з 12 міс. 2018 року - 286 846 тонн. Це зростання обумовлене зростанням експортних поставок переважно до країн Близького Сходу та ЄС», - ідеться у повідомленні.
Уточнюється, що ці дані не враховують обсягів експортних поставок словенської компанії Perutnina Ptuj (PP), провідного виробника курятини і продуктів м'ясопереробки на Балканах та в Південно-Східній Європі, який був придбаний МХП у 2019 році. Експорт PP, 100% якої з вересня 2019 року належать МХП, торік становив 13,88 тис. тонн.
Протягом 2019 року МХП розширювала потужності Вінницької птахофабрики, при цьому загальна кількість її виробничих майданчиків зросла до 6.
Загалом потужності компанії з виробництва курятини зросли за рік на 18% - до 728 917 тонн.
У МХП наголосили, що дохід протягом минулого року зріс на 32%, до 2056 млн дол. США, порівняно з показником 2018 року (1 552 млн дол. США), і це зумовлено збільшенням продажу курятини, рослинної олії та напівфабрикатів, а також придбанням РР.
При цьому експортний дохід збільшився на 28% порівняно з показником попереднього року - до 1 186 млн дол. США. 58% доходу у 2019 році МХП отримала від експорту (у 2018 році – 60%).
Чистий прибуток МХП збільшився у 2019 році до 215 млн дол. США проти 128 млн роком раніше.
Як повідомлялось, 1З вересня 2019 року МХП оголосила про випуск єврооблігацій на 350 млн дол. США під 6,25%. Надходження від цього випуску цінних паперів дозволили повністю погасити короткострокові зобов’язання компанії.
МХП має на меті наростити обсяги виробництва до 850 - 880 000 тонн м'яса птиці до 2024 року. Очікується, що Perutnina Ptuj та розширена Вінницька птахофабрика будуть основними рушіями зростання виробництва в 2020 році.
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