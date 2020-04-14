МХП звітує про збільшення на чверть експорту курятини у 2019 році

Компанія «Миронівський хлібопродукт» (МХП) за минулий рік збільшила експорт курятини на 25% порівняно з попереднім роком - до 357,4 тис. тонн. За рахунок експорту отримано 58% доходів.

Про це йдеться у звіті МХП за четвертий квартал та 12 місяців 2019 року, який є у розпорядженні Укрінформу.

«Експорт курятини збільшився на 25% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та склав 357 433 тонн порівняно з 12 міс. 2018 року - 286 846 тонн. Це зростання обумовлене зростанням експортних поставок переважно до країн Близького Сходу та ЄС», - ідеться у повідомленні.

Уточнюється, що ці дані не враховують обсягів експортних поставок словенської компанії Perutnina Ptuj (PP), провідного виробника курятини і продуктів м'ясопереробки на Балканах та в Південно-Східній Європі, який був придбаний МХП у 2019 році. Експорт PP, 100% якої з вересня 2019 року належать МХП, торік становив 13,88 тис. тонн.

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Протягом 2019 року МХП розширювала потужності Вінницької птахофабрики, при цьому загальна кількість її виробничих майданчиків зросла до 6.

Загалом потужності компанії з виробництва курятини зросли за рік на 18% - до 728 917 тонн.

У МХП наголосили, що дохід протягом минулого року зріс на 32%, до 2056 млн дол. США, порівняно з показником 2018 року (1 552 млн дол. США), і це зумовлено збільшенням продажу курятини, рослинної олії та напівфабрикатів, а також придбанням РР.

При цьому експортний дохід збільшився на 28% порівняно з показником попереднього року - до 1 186 млн дол. США. 58% доходу у 2019 році МХП отримала від експорту (у 2018 році – 60%).

Чистий прибуток МХП збільшився у 2019 році до 215 млн дол. США проти 128 млн роком раніше.

Як повідомлялось, 1З вересня 2019 року МХП оголосила про випуск єврооблігацій на 350 млн дол. США під 6,25%. Надходження від цього випуску цінних паперів дозволили повністю погасити короткострокові зобов’язання компанії.

МХП має на меті наростити обсяги виробництва до 850 - 880 000 тонн м'яса птиці до 2024 року. Очікується, що Perutnina Ptuj та розширена Вінницька птахофабрика будуть основними рушіями зростання виробництва в 2020 році.

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