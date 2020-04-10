МХП збереже обсяги постачання курятини на внутрішній ринок

Агроіндустріальний холдинг «Миронівський хлібопродукт» збереже обсяги постачання курятини на внутрішній ринок.

Про це повідомляє пресслужба холдингу.

«МХП – один з найбільших агроіндустріальних холдингів України… не зменшує та не планує зменшувати обсяги виробництва, а також поставок курятини на внутрішній ринок» - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на всіх підприємствах групи МХП запроваджено додаткові заходи безпеки, виробництва працюють на повну потужність, повністю забезпечуючи потреби українців у якісній, доступній та безпечній курятині.

«МХП як великий національний бізнес підключився до боротьби з коронавірусною інфекцію, спрямувавши на це 84 млн грн. Ми підтримуємо лікарні у Вінницькій та Черкаській областях. Ми зберегли всіх співробітників та забезпечуємо безперебійне безпечне виробництво. МХП розуміє ситуацію, в якій опинився весь світ та Україна. І ми, звісно, підставили державі і українцям не одне плече, а всі плечі, які маємо. Ми, як і раніше, є тими, хто живить Україну і ще третину світу», - наголосила речниця МХП Ірина Ванникова.

Вона акцентувала, що МХП не зменшує і не планує зменшувати обсяги виробництва та поставок курятини на внутрішній ринок. «Про це навіть мова не йдеться. Тому дивно, що державні органи застерігають МХП від зменшення обсягів виробництва».

У пресрелізі холдингу звертається увага на те, що крім забезпечення внутрішнього ринку, МХП експортує продукцію у понад 80 країн світу, підтримуючи розвиток національної економіки.

«На тлі скорочення промислового виробництва в Україні, кризи середнього та малого бізнесу, який несе втрати через тимчасове припинення діяльності у зв’язку з коронавірусом, масових скорочень та відпусток без збереження зарплатні, такі компанії, як МХП, утримуватимуть національну економіку від сповзання в прірву. МХП дякує АМКУ за підвищену увагу, але наголошує, що така увага до МХП з огляду на зазначене вище взагалі не доречна», - додала речниця МХП.

Фото з відкритих джерел