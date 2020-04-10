МХП збереже обсяги постачання курятини на внутрішній ринок

МХП збереже обсяги постачання курятини на внутрішній ринок

PR
Укрінформ
Агроіндустріальний холдинг «Миронівський хлібопродукт» збереже обсяги постачання курятини на внутрішній ринок.

Про це повідомляє пресслужба холдингу.

«МХП – один з найбільших агроіндустріальних холдингів України… не зменшує та не планує зменшувати обсяги виробництва, а також поставок курятини на внутрішній ринок» - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на всіх підприємствах групи МХП запроваджено додаткові заходи безпеки, виробництва працюють на повну потужність, повністю забезпечуючи потреби українців у якісній, доступній та безпечній курятині.

«МХП як великий національний бізнес підключився до боротьби з коронавірусною інфекцію, спрямувавши на це 84 млн грн. Ми підтримуємо лікарні у Вінницькій та Черкаській областях. Ми зберегли всіх співробітників та забезпечуємо безперебійне безпечне виробництво. МХП розуміє ситуацію, в якій опинився весь світ та Україна. І ми, звісно, підставили державі і українцям не одне плече, а всі плечі, які маємо. Ми, як і раніше, є тими, хто живить Україну і ще третину світу», - наголосила речниця МХП Ірина Ванникова.

Вона акцентувала, що МХП не зменшує і не планує зменшувати обсяги виробництва та поставок курятини на внутрішній ринок. «Про це навіть мова не йдеться. Тому дивно, що державні органи застерігають МХП від зменшення обсягів виробництва».

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У пресрелізі холдингу звертається увага на те, що крім забезпечення внутрішнього ринку, МХП експортує продукцію у понад 80 країн світу, підтримуючи розвиток національної економіки.

 «На тлі скорочення промислового виробництва в Україні, кризи середнього та малого бізнесу, який несе втрати через тимчасове припинення діяльності у зв’язку з коронавірусом, масових скорочень та відпусток без збереження зарплатні, такі компанії, як МХП, утримуватимуть національну економіку від сповзання в прірву. МХП дякує АМКУ за підвищену увагу, але наголошує, що така увага до МХП з огляду на зазначене вище взагалі не доречна», - додала речниця МХП.

Фото з відкритих джерел

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