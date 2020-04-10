АМКУ рекомендує МХП утриматись від дій, що можуть призвести до дефіциту курятини

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав агроіндустріальному холдингу «МХП» ("Миронівський хлібопродукт") рекомендації не вчиняти дій, які можуть призвести до скорочення обсягів виробництва чи реалізації курятини на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Групі «МХП» рекомендовано не вчиняти дій, які можуть призвести до обмеження обсягів виробництва та (або) реалізації м’яса курячого на внутрішньому ринку України, за відсутності альтернативних джерел реалізації чи придбання товарів", - ідеться у повідомленні.

Такі рекомендації зумовлені тим, що в умовах пандемії коронавірусу COVID-19 можуть виникати проблеми з постачанням харчових продуктів, особливо в імпортозалежних країнах. І це може стимулювати українських виробників, експортоорієнтованих галузей, збільшити обсяги реалізації товару на зовнішні ринки задля отримання додаткових прибутків.

Це, в свою чергу, може спричинити дефіцит окремих товарів на внутрішньому ринку України, підвищення цін для кінцевих споживачів та ризик забезпечення продовольчої безпеки держави, вважають у Комітеті.

"Враховуючи, що курятина – це один з важливих продуктів харчування, який є однією з базових складових «споживчого кошика», з метою недопущення вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а також виникнення вказаних вище наслідків, АМКУ надав рекомендації Групі «МХП»", - зазначають у Комітеті.

Як повідомляв Укрінформ, МХП - найбільше українське підприємство з виробництва курячого м'яса. Також воно виробляє соняшникову олію, зернові, м'ясопродукти.

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МХП є найбільшим експортером курячих охолоджених напівтушок на європейський ринок. Продукція МХП переробляється також на підприємствах компанії у Словаччині та Нідерландах.

За 2019 рік ПрАТ "Миронівський хлібопродукт" (МХП) збільшило експорт курятини на 25% у порівнянні з 2018 роком, до 357,4 тис. тонн.