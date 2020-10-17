Україна годує 150 мільйонів людей у світі – Мінекономіки

Україна забезпечує продовольчими товарами 150 млн людей в усьому світі та має потенціал подвоїти ці обсяги.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький під час онлайн-брифінгу з нагоди Всесвітнього дня продовольства та святкування 75-ї річниці продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

«Ми підраховували - і це було підтверджено джерелами міжнародних розрахунків, - що Україна годує 150 млн населення, при власному населенні трохи більше 40 млн. Можливість збільшити цю цифру вдвічі - це реально досяжно», – сказав Висоцький.

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Він відзначив величезну роль ФАО за останні 75 років у подоланні голоду у світі. І, за словами заступника міністра, Україна може суттєво допомогти у розв'язанні цієї проблеми. Та для цього нашій країні потрібна інтеграція світових технологій у виробництво, залучення інвестицій, адже, наприклад, зрошення потребує суттєвого фінансування. А найважливіше, Україні необхідна інтеграція в міжнародні ланцюги постачання.

«Що ми побачили цього року? Перша реакція в багатьох країнах на карантин була – закритість, що є дуже негативним з точки зору забезпечення продовольством населення світу. Так склалося, що без активної міжнародної торгівлі неможливо забезпечити фізично продовольством все наше багатомільярдне населення», - підкреслив Висоцький.

За його словами, в цих умовах Україна зробила максимум, щоб не зупинити постачання: «Вона залишилася надійним партнером у забезпеченні тих країн, які потребують продовольства».