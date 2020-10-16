У приватну власність незаконно вивели понад 5 мільйонів гектарів - голова Держгеокадастру

Більш як 5 мільйонів гектарів українських земель за роки незалежності були незаконно виведені у приватну власність через механізм безоплатної приватизації.

Про це голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"По ходу реалізації аудиту та інвентаризації українських земель сільськогосподарського призначення ми у Президента в режимі реального часу інформували про масштаби грабунків української землі за часи незалежності... Більше 5 млн гектарів земель сільськогосподарського призначення державної форми власності в Україні виведені в приватну власність через механізми так званої безоплатної приватизації", - сказав Лещенко.

Він додав, що з 2001 року, коли була введена безоплатна приватизація, розпочався "грабунок" землі в Україні, а у 2002-му також забрали повноваження у громад розпоряджатися землею та передали це право райдержадміністраціям.

Читайте також: Після місцевих виборів Держгеокадастр передасть ОТГ всі державні сільгоспземлі

"Фактично з 2001-2002 років в нас утворилися чиновницькі клани, які, використовуючи свій адмінресурс, сформували величезні латифундії у приватній власності, але не підмораторної форми, а придумали хороші формулювання і вийшли на апогей цього формулювання уже з 2010-2011 років - так звані землі особистого селянського господарства. Це непідмораторна форма - купуй, продавай, іноземцю відчужуй. І так вийшли на режим "дерибану", який вимірюється (площами - ред.) європейських країн на території нашої держави", - заявив голова Держгеокадастру.

За його словами, зараз триває робота над електронним реєстром українських земель, і наступного року оприлюднять дані щодо незаконного заволодіння: "Ми покажемо всіх у всій красі - реєстрація, коли отримували, коли були при посаді, на кого оформляли з членів своєї родини, покажемо 5-місячних дітей, на яких вони це оформляли, кумів, братів, сватів. А найголовніше - ми покажемо сітки сформованих латифундій у приватній власності, які вимірюються сотнями тисяч гектарів "

Лещенко додав, що коли на публічну кадастрову карту наклали дані з надрами держави, то чітко побачили "хто є хто". За його словами, цю інформацію також будуть оприлюднювати, а також відстоювати позиції у рамках кримінальних проваджень.

Як повідомлялося, раніше Лещенко заявив, що в розпорядженні Держгеокадастру перебуває лише 750 тис. га землі сільськогосподарського призначення державної форми власності. За його словами, в Україні офіційно 10,4 млн га землі сільськогосподарського призначення - але фактично її значно менше. Лещенко також повідомляв, що земельний баланс держави має похибку більш ніж у 5 млн га.

Верховна Рада у квітні 2020 року ухвалила закон про Національну інфраструктуру геопросторових даних, завдяки якому буде створено єдиний Геопортал кадастрів та геопросторових даних. Закон дозволяє агрегувати та систематизувати відповідну інформацію, яка буде відкритою та безкоштовною й оновлюватиметься в режимі реального часу. Геопросторові дані перебуватимуть під контролем держави та будуть захищені від маніпуляцій з боку рейдерів.