Skoda JS, КІЕП і Енергоатом обговорили підготовку будівництва двох енергоблоків ХАЕС

Тимчасово виконуючий обов’язки президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін затвердив графік робіт з добудови енергоблоків №3 і №4 ХАЕС, відповідно до якого об'єкти мають бути здані у 2026 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Зазнаається, що фахівці дирекції ДП "НАЕК "Енергоатом", відокремленого підрозділу Енергоатома "Атомпроєктінжиніринґ", Київського науково-дослідного та проєктно-конструкторського інституту "Енергопроєкт" (КІЕП) та компанії Skoda JS 15 жовтня обговорили підготовку до проєктування будівництва 3 і 4 енергоблоків Хмельницьої АЕС.

Під час наради голова правління КІЕП Юрій Малахов повідомив, що Котін затвердив графік робіт з добудови енергоблоків із чіткими дедлайнами по всіх етапах – від розробки проєкту і проходження експертизи до завершення будівництва.

"Передбачений термін завершення будівництва за нинішнім графіком – 2026 рік, тож ми маємо орієнтуватися саме на цю дату. Сьогодні ми впевнені, що готові вкластися в ці термін", - наголосив Малахов.

Директор з інвестицій та перспективного розвитку НАЕК "Енергоатом" Тетяна Амосова звернула увагу, що дата початку проєктування напряму залежить від того, наскільки швидко парламент розгляне законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 ХАЕС.

Тим часом, українська і чеська сторони опрацьовуватимуть низку питань: від супровідних документів огляду обладнання на будівельному майданчику (він відбуватиметься за методикою чеської сторони) до меморандуму про співробітництво із Skoda JS та міжурядової угоди, яка дозволить "Енергоатому", зокрема отримати кредит на будівництво енергоблоків від Чеського експортного банку.

Як повідомлялося, у ході підготовчого періоду будівництва енергоблоків №3,4, на ХАЕС з 22 вересня почала працювати робоча група, до складу якої увійшли фахівці ВП «Атомпроектінжиніринг», ВП «Атоменергомаш», НАЕК «Енергоатом», ВП КБ «Атомприлад», АТ «КІЕП» та ПрАТ «Юженергобуд».

Загальний стан будівельної готовності блоків: №3 - 75%, енергоблока №4 - 15%. Орієнтовна вартість добудови енергоблоків – 76,8 млрд грн. Указом Президента Володимира Зеленського від 22 вересня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики» доручено Кабінету Міністрів у двомісячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електростанції.