Будмайданчик енергоблоків №3 і 4 ХАЕС придатний для розбудови - Енергоатом

Майбутній будмайданчик енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС придатний для початку будівництва.

Як повідомляє Укрінформ, такі попередні висновки зробила робоча група, що опрацьовує питання добудови блоків ХАЕС, повідомили у пресслужбі "Енергоатома".

"Стан майбутнього будівельного майданчика енергоблоків № 3, 4 Хмельницької АЕС задовільний, придатний для облаштування виробничих і монтажних зон всіх етапів будівництва, подальшого монтажу та запуску і випробувань енергоблоків", - йдеться у повідомленні.

Такого попереднього висновку дійшла робоча група з опрацювання питань реалізації будівництва енергоблоків №3 та №4 ХАЕС, яка вже впродовж тижня - з 22 вересня - працює на станції.

Робоча група також розглянула можливості та пропозиції щодо розміщення об’єктів виробничої бази будівельних організацій, облаштування тимчасових та постійних доріг, а також наявність існуючих та можливу необхідність прокладання нових інженерних мереж. Було опрацьовано варіанти розміщення мобільних будівель і споруд виробничого, складського та санітарно-побутового призначення, а також майбутньої дирекції з добудови енергоблоків № 3 та № 4 ХАЕС.

Серед найважливіших питань майбутнього будівництва, яким фахівці робочої групи приділили окрему увагу, оцінка технічного стану підйомних кранів, необхідних для забезпечення будівельних і монтажних робіт. (Один з підйомних кранів, встановлених на майданчику ХАЕС, найвищій в Україні кран данської фірми Kroll Kranes).

Завершальним етапом цієї робочої групи буде підготовка завдання про склад робіт підготовчого періоду будівництва енергоблоків № 3, 4 ХАЕС, що буде затверджено відповідним «Планом підготовчих заходів».

Як повідомлялося, у ході підготовчого періоду будівництва енергоблоків №3,4, на ХАЕС з 22 вересня почала працювати робоча група, до складу якої увійшли фахівці ВП «Атомпроектінжиніринг», ВП «Атоменергомаш», НАЕК «Енергоатом», ВП КБ «Атомприлад», АТ «КІЕП» та ПрАТ «Юженергобуд».

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Загальний стан будівельної готовності блоків: №3 - 75%, енергоблока №4 - 15%. Орієнтовна вартість добудови енергоблоків – 76,8 млрд грн. Указом Президента Володимира Зеленського від 22 вересня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики» доручено Кабінету Міністрів України у двомісячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електростанції.

Днями експерт з ядерної енергетики Ольга Кошарна заявила, що востаннє предметне обстеження недобудованого ХАЕС-3 було в 2006 році, через пожежу і підтоплення його міцність не встановлена. Немає впевненості, що в побудоване спорудження можна помістити новий реактор. А головне - не визначені джерела коштів і тип реактора.

Фото з відкритих джерел