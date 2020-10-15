Створення Кабміном оператора на ринку тютюну оскаржують у КСУ

До Конституційного суду надійшло подання 46 народних депутатів щодо конституційності створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

"До Конституційного Суду України 15 жовтня 2020 року надійшло конституційне подання 46 народних депутатів України, в якому вони просять перевірити на відповідність Конституції Постанову Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту «Національний оператор на ринку тютюнових виробів» від 9 вересня 2020 р. № 840", - йдеться у повідмленні.

Оскаржувана постанова КМУ затверджує порядок реалізації експериментального проєкту «Національний оператор на ринку тютюнових виробів».

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Автори подання вважають, що оскаржуваний акт не відповідає частині четвертій статті 13, частинам першій та третій статті 42, частині першій статті 64 Конституції.