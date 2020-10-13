За рік здорожчав весь вітчизняний алкоголь та тютюн
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Державної служби статистики.
Пиво вітчизняного виробництва із вересня 2019 року по вересень 2020 року піднялось у ціні у середньому на 2,8% (до 17,53 грн за 0,5 л); вина столові — на 1,1% (до 66,82 грн за 0,75 л); горілка — на 0,5% (до 92,55 грн за 0,5 л).
Суттєвіше подорожчали тютюнові вироби. Сигарети з фільтром вітчизняних марок у вересні 2020 року в середньому по Україні продавалися по 41,43 грн за пачку (20 шт.), що на 21,9% дорожче, ніж роком раніше, без фільтру — по 37,04 грн за пачку (дорожче на 25,4%).
Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у вересні 2020 року проти серпня 2020 року збільшилися на 0,5%; проти грудня 2019 року – на 1,7%, проти вересня 2019 року – на 2,3%. Загалом за січень-вересень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% у порівнянні із аналогічним періодом минулого року.