Держстат порахував інфляцію – що подорожчало й подешевшало у вересні

У вересні 2020 року споживчі ціни в Україні збільшилися на 0,5% у порівнянні із попереднім місяцем.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Споживчі ціни у вересні 2020 року проти серпня 2020 року збільшилися на 0,5%; проти грудня 2019 року вони зросли на 1,7%, проти вересня 2019 року – на 2,3%. Загалом за січень-вересень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% у порівнянні із аналогічним періодом минулого року.

Базова інфляція у вересні 2020 року порівняно із серпнем 2020 року становила 1,1%, з початку року – 2,6%.

Серед споживчих товарів та послуг у вересні 2020 року у порівнянні із вереснем 2019 року найбільше подорожчали фрукти (на 26,7%), водопостачання (на 18,5%) та каналізація (на 16,5%).

Максимально подешевшали із вересня 2019 року по вересень 2020 року овочі (на 25,1%), паливо і мастила (на 16,0%) та яйця (на 14,2%).

Як повідомлялося, за даними Держстату, інфляція на споживчому ринку у вересні 2019 року порівняно із серпнем 2019 року становила 0,7%, з початку 2019 року – 3,4%, порівняно із вереснем 2018 року – 7,5%. Базова інфляція у вересні 2019 року порівняно із серпнем 2019 року становила 1,2%, з початку 2019 року – 3,3%.