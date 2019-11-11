Темпи інфляції сповільнилися у 2019 році - Держстат

У жовтні споживчі ціни в Україні зросли на 0,7% у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

“Інфляція на споживчому ринку в жовтні 2019 року порівняно із вереснем 2019 року становила 0,7%, з початку року – 4,2%. Базова інфляція в жовтні 2019 року порівняно із вереснем 2019 року становила 0,7%, з початку року – 4,1%”, - йдеться у повідомленні.

Споживчі ціни у жовтні 2019 року проти вересня 2019 року збільшилися на 0,7%, проти грудня 2018 року — на 4,2%, у порівнянні з жовтнем 2018 року — на 6,5%. За січень-жовтень 2019 року інфляція на споживчому ринку становила 8,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Серед споживчих товарів та послуг у жовтні 2019 року в порівнянні з груднем 2018 року найбільше подорожчали фрукти (на 25,8%), на другому місці за цим показником —послуги залізничного пасажирського транспорту (на 18,8%), на третьому — гаряча вода, опалення (на 13,9%).

Максимально подешевшали із грудня 2018 року по жовтень 2019 року природний газ (на 28,8%), яйця (на 17,2%), паливо та мастила (на 6,8%).

Як повідомлялось, за даними Держстату, у жовтні 2018 року споживчі ціни збільшилися на 1,7% порівняно з попереднім місяцем, з початку 2018 року вони зросли на 7,4%. Базова інфляція у жовтні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 1,3%, з початку року – 6,9%.