Мінекономіки прогнозує зниження інфляції до 5%

Згідно з базовим прогнозом Мінекономіки, інфляція у 2022 році становитиме 5,1%, з оптимістичним - 5,0%.

Про це написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.

"Прогноз інфляції (індекс споживчих цін) за базовим прогнозом Мінекономіки (сценарій 1) на наступні 3 роки: 5,5% - 2020 рік; 5,3% - 2021 рік; 5,1% - 2022 рік", - написав Милованов.

Згідно із сценарієм №2 (оптимістичним) інфляція у 2020 році прогнозується на рівні 5,8%, у 2021 та 2022 роках — на рівні 5,0%.

"Різниця між базовим та оптимістичними прогнозами в рівні інвестицій в економіці. В оптимістичному сценарії на 3 млрд більше зовнішніх інвестицій. Для того, щоб реалізувався цей сценарій, потрібний кращий бізнес клімат, відсутність корупції у владі та на місцях, працююча судова система, реформи (включно з ліберальним ринком землі та приватизацією)", - зауважив міністр.

На його думку, за оптимістичного сценарію інфляція буде вищою у перший рік на 0,3 відсоткового пункту (в.п.) через збільшення інвестицій. А в наступні роки вона буде трошки нижче у порівнянні з базовим сценарієм: на 0,3 в.п. та 0,1 в.п., відповідно. Це відбудеться за рахунок збільшення виробництва та доданої вартості в економіці, після того, як запрацюють інвестиції, впевнений урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України у щоквартальному Інфляційному звіті за жовтень 2019 року прогнозує, що інфляція знизиться до 6,3% до кінця 2019 року, на початку 2020 року увійде у цільовий діапазон (5% ± 1 в.п.) та досягне середньострокової цілі 5% наприкінці 2020 року. Водночас, за прогнозом Нацбанку, економіка України зростатиме на 3,5-4% у 2019-2021 роках.