Для пілотних проєктів з трансформації вугільних регіонів оберуть дві шахти

Міністерство енергетики обрало дві шахти, де ймовірно впроваджуватимуть перші пілотні проєкти з трансформації вугільних мономіст.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Наразі серед потенційних перших пілотних проєктів розглядаються 2 шахти: шахта "Великомостівська", яка розташована на Заході країни, в місті Червоноград, та потенційно може стати потужним туристичним кластером; шахта "5/6", розташована на Сході, в м. Мирноград, та має потенціал технологічного кластеру", - йдеться у повідомленні.

Пілотні проєкти будуть впроваджуватися за принципом формування кластерів: технологічних, туристичних, інноваційних та інших. Власне, можливість формування кластерів була одним з критеріїв, за яким обиралися потенційні міста-учасники програм.

Проєкти виконуватимуться спільно з німецькою міжнародною агенцією GiZ.

Як розповіли у Міненерго, для обрання учасників був проведений глибинний аналіз економічних, екологічних та соціально-політичних чинників. Міненерго дослідило економічні, соціальні наслідки, вплив на довкілля, місцеву політичну ситуацію, а також стан шахт. Всього Міненерго запропонувало німецькій стороні 6 шахт для пілотних проєктів: по три шахти на Сході та Заході, серед яких і обрали двох учасників. Усі запропоновані об'єкти - шахти державної форми власності, які готуються до ліквідації.

"Кожна із запропонованих шахт є унікальною, процес їх трансформації потребуватиме значних зусиль. Метою всіх пілотних проєктів буде не лише вирішити проблеми конкретної території, але й створити досвід, який легко передається. Оцінка дозволить на етапі підготовки пілотних проєктів передбачити потенційні проблеми та передбачити заходи для їх мінімізації. Значну увагу буде приділено саме соціально-економічним реаліям регіону, де розміщена шахта", - наголосили в Міненерго.