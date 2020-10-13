Для пілотних проєктів з трансформації вугільних регіонів оберуть дві шахти
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міненерго.
"Наразі серед потенційних перших пілотних проєктів розглядаються 2 шахти: шахта "Великомостівська", яка розташована на Заході країни, в місті Червоноград, та потенційно може стати потужним туристичним кластером; шахта "5/6", розташована на Сході, в м. Мирноград, та має потенціал технологічного кластеру", - йдеться у повідомленні.
Пілотні проєкти будуть впроваджуватися за принципом формування кластерів: технологічних, туристичних, інноваційних та інших. Власне, можливість формування кластерів була одним з критеріїв, за яким обиралися потенційні міста-учасники програм.
Проєкти виконуватимуться спільно з німецькою міжнародною агенцією GiZ.
Як розповіли у Міненерго, для обрання учасників був проведений глибинний аналіз економічних, екологічних та соціально-політичних чинників. Міненерго дослідило економічні, соціальні наслідки, вплив на довкілля, місцеву політичну ситуацію, а також стан шахт. Всього Міненерго запропонувало німецькій стороні 6 шахт для пілотних проєктів: по три шахти на Сході та Заході, серед яких і обрали двох учасників. Усі запропоновані об'єкти - шахти державної форми власності, які готуються до ліквідації.
"Кожна із запропонованих шахт є унікальною, процес їх трансформації потребуватиме значних зусиль. Метою всіх пілотних проєктів буде не лише вирішити проблеми конкретної території, але й створити досвід, який легко передається. Оцінка дозволить на етапі підготовки пілотних проєктів передбачити потенційні проблеми та передбачити заходи для їх мінімізації. Значну увагу буде приділено саме соціально-економічним реаліям регіону, де розміщена шахта", - наголосили в Міненерго.