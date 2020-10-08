У Києві презентували Індекс прозорості українських компаній

Представлено Індекс прозорості українських компаній-2019 за критерієм прозорості сайтів компаній, які є найбільшими платниками податків.

Дослідження презентували в Укрінформі Професійна асоціація корпоративного управління, Центр «Розвиток КСВ».

«Індекс – це насамперед оцінювання відкритої інформації, яка міститься на сайтах. Також ми оцінювали сторінки керівників компаній у соціальних мережах. Оцінювались елементи корпоративного управління й соціальної відповідальності. І вже три роки поспіль ми беремо найбільші компанії-платників податків за даними податкової, фіскальної служби», - зазначила експерт Центру «Розвиток КСВ» Алла Зінченко.

Критерії, за якими оцінювались сайти компаній – зміст, звітність, доступність і навігація. Компанії, що демонструють найвищий рівень прозорості на своїх сайтах: АБ «Укргазбанк», ПрАТ «Карлсберг Україна», АТ «ПУМБ».

«Якщо загальний рівень прозорості – це 25,5%, тобто тільки чверть інформації розкривали компанії на своїх сайтах, то для 10-ти компаній лідерів Індексу – це 52,3%, тобто вони вдвічі більше надавали інформації, яка входила в категорії оцінювання», - зазначила Зінченко, відзначивши, що на відміну від попередніх років більшість у ТОП-10 Індексу становлять державні компанії.

Дослідження показало, що найчастіше компанії розміщують на свої сайтах інформацію, що стосується охорони довкілля, трудових відносин, роботи з громадами, корпоративного управління, керівництва компанії, складу наглядової ради, інформації для інвесторів, антикорупційних програм.

Як відзначила директорка Центру «Розвиток КСВ Марина Саприкіна, дослідження показує, що чимдалі більше українських компаній роблять свою діяльність публічною.

«Відслідковуючи Індекс за різні роки, можна побачити, як змінюється прозорість компаній. Наприклад, з 2017 року, коли ми додали звіти з управління, ми побачили наскільки зростала кількість звітів компаній. Дослідження не стоїть на місці, змінюються часи, додаються нові фактори й важливі критерії», - зазначила Саприкіна.

Голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління Олександр Окунєв повідомив, що таке дослідження планують зробити регулярним.

«Ми плануємо повторити таке дослідження. Ми намагатимемося вдосконалювати методологію, але зберігатимемо основні критерії, щоб порівнювати, як було цього року і як буде в майбутньому і щоб результати були зрівнянні, щоб було видно чи є прогрес, чи ні. І це буде наш внесок у розвиток вітчизняної економіки», - наголосив Окунєв.

Згідно з Індексом прозорості сайтів українських компаній-2019, учасниками оцінювання стали сайти компаній, які увійшли до ТОП-100 найбільших платників податків в Україні у 2019 року за даними Державної податкової служби. Оцінка стосується діяльності компаній за 2019 р., до пандемії, викликаної COVID-19. Було проаналізовано 86 сайтів (14 компаній з числа найбільших платників не мають сайтів), в тому числі сайти 63 приватних компаній та 23 державних підприємств (в тому числі тих, у статутних капіталах яких частка корпоративних прав, що належать державі, не менша ніж 50 відсотків +1 акція). Було оцінено результати компаній у наступних сферах: корпоративне управління, права людини, трудові відносини, довкілля, відносини із споживачами, чесні операційні практики, робота із громадами, звітність компанії (в тому числі звіту про управління та нефінансові звіти), навігація сайту та його доступність.

Дослідження провели: Професійна асоціація корпоративного управління у партнерстві із Центром «Розвиток КСВ» і за підтримки CIPE, а також за сприяння Мінекономіки.