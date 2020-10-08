Нацбанк у вересні витратив із резерву $200 мільйонів для підтримки гривні

Національний банк очікує збільшення валютних надходжень від експортерів у найближчі місяці, тому що у аграріїв почалася активна фаза експорту врожаїв і пропозиція валюти ймовірно зросте.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю ZN.UA сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.

"Ми не друкуємо грошей, не регулюємо курсу, не роздаємо кредитів. У нас є чітка політика, якої ми дотримуємося. Щодо курсу, то це політика гнучкого курсоутворення. І єдиний чинник, від якого залежить курс в Україні, — це баланс попиту і пропозиції. НБУ з початку вересня витратив з резервів більш як 200 мільйонів доларів для згладжування курсових коливань на валютному ринку. Є декілька причин, чому попит збільшився. Зокрема, ми бачили пожвавлення з боку імпортерів. Плюс ще одна об’єктивна причина – Мінфін здійснював погашення облігацій нерезидентів. Тому ми не маємо жодних "курсових" цілей, курс повністю залежить від ситуації на ринку у певний проміжок часу. Ми очікуємо збільшення валютних надходжень від експортерів у найближчі місяці. У аграріїв зараз почалася активна фаза експорту врожаїв. Тобто пропозиція валюти ймовірно зросте", - сказав Шевченко.

При цьому він зазначив, що, незалежно від того, куди рухатиметься курс, регулятор не буде ламати ринковий тренд і продовжить згладжувати лише надмірні курсові коливання, якщо це буде потрібно.

"Підлаштовувати нашу курсову політику до бюджетних показників не плануємо. Важливіше, щоб сам бюджет був збалансованим і реалістичним", - зазначив Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України на четвер, 8 жовтня 2020 року, встановив офіційний курс гривні на рівні 28,324 грн за дол.

За прогнозам аналітиків компанії "Альпарі", поточного тижня гривня продовжить дешевшати і до кінця тижня курс перевищить рівень у 28,5 грн за дол.