До кінця тижня курс гривні може перевищити 28,50 - аналітики

Поточного тижня гривня продовжить дешевшати і до кінця тижня курс перевищить рівень у 28,5 грн за дол.

Про це Укрінформу повідомили аналітики компанії "Альпарі".

У компанії вважають, що Національний банк не сповільнює темпи падіння гривні, а умов, які могли б сприяти зростанню її курсу на спостерігається. В результаті, до кінця тижня він цілком здатний перевищити рівень у 28,50 грн за дол.

Підсумком минулого тижня стало зниження курсу гривні на міжбанку ще на 15 копійок до 28,38 грн за дол. І якщо на початку торгів у п'ятницю, 2 жовтня, гривня зміцнювалася, то підсумком дня стало закриття котирувань у негативній зоні. Вранці 5 жовтня на відкритті торгів гривня торгувалася вже на позначці в 28,40, додавши 2 копійки з перших хвилин після відкриття ринку.

У парі з євро гривня утримує свої позиції і не знижується в ціні, торгуючись на рівні в 33,30.

Готівковий ринок також піднімає котирування долара. За підсумками минулого тижня купити долари можна в середньому за 28,35-28,45 грн, продати - по 28,10-28,20 грн. У результаті за тиждень готівкова гривня втратила в ціні близько 10 копійок.

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