Нацбанк минулого тижня продав на міжбанку $51 мільйон

Нацбанк минулого тижня продав на міжбанку $51 мільйон

Укрінформ
Національний банк України минулого тижня продав на міжбанку 51,1 млн дол.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Нацбанку.

Згідно з результатами валютних інтервенцій за єдиним курсом, НБУ з 28 по 2 жовтня 2020 року продав на міжбанківському валютному ринку 51,1 млн дол. Купівлю валюти регулятор за вказаний період не здійснював. Усього з початку 2020 року Нацбанк купив на міжбанку 4,509 млрд дол., продав – 3,574 млрд дол.

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Як повідомляв Укрінформ, позаминулого тижня Національний банк України продав на міжбанківському валютному ринку 161 млн дол.

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