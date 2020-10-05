Forex Club спрогнозував, як коливатиметься гривня у жовтні

Курс гривні в жовтні може коливатися в діапазоні 28,0-28,75 гривень за долар США.

Про це Укрінформу повідомили в Forex Club.

За прогнозами аналітиків, на валютному ринку збережуться девальваційні очікування, і гривня продовжить падати, однак інтенсивність ослаблення знизиться. У жовтні до продажу валюти підключаться аграрії, а імпортери, навпаки, знизять активність після закупівель в вересні.

Зазначається, що нерезиденти мають істотний вплив на ринок, продовжуючи виводити свої інвестиції через продаж облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) і дивіденди. Інвестори втрачають свій інтерес до покупки боргових паперів з прибутковістю нижче 10%, і покупцями на ринку залишаються державні банки.

«Така ситуація не дозволяє повноцінно фінансувати дефіцит бюджету, в результаті чого Національний банк змушений вдаватися до емісії гривні. Це, в свою чергу, посилює інфляційні очікування і запускає механізми зростання цін реального ринку, що ще більше тисне на гривню і відвертає інвесторів від низькодохідних держоблігацій », - зазначає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

За словами експерта, НБУ стримуватиме коливання і девальваційні атаки на ринку через інтервенції та викуп валюти.

Водночас, ситуація на зовнішніх ринках залишається для гривні сприятливою: ціни на зернові культури знаходяться на високому рівні; ціни на соняшникову олію хоч і впали, але утримуються на рівнях серпня. Сприятливими для експортерів залишаються і ціни на залізорудну сировину.

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Погіршує ситуацію для гривні ймовірність того, що аграрії не зможуть виконати зовнішньоторговельні контракти через низький урожай, і знизять пропозицію валюти на ринку.

У серпні міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що Мінфін не бачить передумов для досягнення позначки 30 гривень за долар, але в той же час не бачить інструментів, за допомогою яких будь-хто може вплинути на рух курсу в цьому напрямі.

Майбутні вибори президента США можуть надати істотний вплив на динаміку американського долара на світових ринках.