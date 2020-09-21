Експерти не очікують стрімкого зниження курсу гривні

Курс гривні минулого тижня опустився до позначки 28,18 грн/дол., але стрімкого зниження курсу національної валюти не очікується.

Про це йдеться в прогнозі аналітика компанії "Альпарі" Максима Пархоменка, який є в розпорядженні Укрінформу.

Згідно з даними компанії, за минулий тиждень курс гривні знизився в середньому на 18 копійок, сягнувши позначки в 28,18 грн/дол. "Гривня знижувалася по всьому спектру ринку. Готівкова гривня просіла в ціні на 20 копійок, діставшись до позначки 28,20 копійок, а на міжбанку курс наблизився впритул до 28,20 грн/дол.", - сказав Пархоменко.

За його словами, на відкритті торгів 21 вересня гривня, поки що, утримує свої позиції і торгується з невеликим зниженням на 3 копійки. "Незважаючи на те, що гривня на своєму мінімумі, ажіотажу на ринку немає. Очікувати паніки і стрімкого знецінення курсу також не варто. На ринку немає ажіотажного попиту на валюту, у зв'язку з цим, стрімкого зниження курсу більше ніж на 50 копійок цього тижня очіквати не варто. Водночас, якщо НБУ продовжить свою поточну політику і продовжуватиме помірно девальвувати національну валюту, до кінця тижня ми можемо втратити ще 25-30 копійок», - прогнозує аналітик «Альпарі».

Він також наголосив, що гривня продовжить знижуватися і щодо євро. І до кінця поточного тижня курс може становити 33,50 грн/євро.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України заклало в проект державного бюджету на 2021 рік курс національної валюти на рівні 29,1 грн/дол.