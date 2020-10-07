Міжнародні резерви у вересні зменшились на 9% - Нацбанк

Міжнародні резерви України за підсумками вересня зменшились на 8,7% - до 26,5 млрд дол. США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Станом на 1 жовтня 2020 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 26 525,7 млн дол. США (в еквіваленті). У вересні вони зменшилися на 8,7% з огляду на проходження періоду пікових боргових виплат за зовнішніми зобов’язаннями держави.

Загалом динаміку резервів упродовж вересня визначали такі чинники: операції уряду з управління державним боргом. Загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становив 2,7 млрд дол. США (в еквіваленті).

Зокрема, 2,2 млрд дол. США були спрямовані на обслуговування та погашення єврооблігацій (ОЗДП), 417,4 млн дол. США – на виконання зобов’язань перед МВФ, решта коштів – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті.

Водночас валютні надходження на користь уряду становили 445,0 млн дол. США (в еквіваленті), зокрема 111,9 млн дол. США – від розміщення ОВДП.

У вересні Національний банк виходив на ринок з інтервенціями з продажу валюти, які за підсумками місяця становили 231,5 млн дол. США. В окремі дні, коли на ринку спостерігалася надлишкова пропозиція валюти, Національний банк поповнював резерви і в межах таких інтервенцій придбав 34,0 млн дол. США.

"Попит на валюту перевищував пропозицію унаслідок пожвавлення ділової активності, зокрема активізації імпортерів та компаній, що купували валюту для виплат за зовнішніми боргами", - зауважили в регуляторі.

У вересні також унаслідок переоцінки фінансових інструментів (зміни ринкової вартості та курсів валют) їх вартість зменшилася на 105,7 млн дол. США (в еквіваленті).

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 вересня 2020 року, за попередніми даними, міжнародні резерви України становили 29 048,7 млн доларів США (в еквіваленті).

фото: НБУ