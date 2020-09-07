Міжнародні резерви перевищили $29 мільярдів - Нацбанк

Міжнародні резерви України у серпні 2020 року збільшилися на 1% - до 29,049 млрд дол. (в еквіваленті).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Станом на 1 вересня 2020 року міжнародні резерви України становили 29 048,7 млн дол. США (в еквіваленті) за попередніми даними. У серпні вони збільшилися на 1%, насамперед завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку.

Загалом динаміку резервів упродовж серпня визначали такі чинники: по-перше, операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. У серпні пропозиція валюти перевищувала попит і Національний банк міг поповнювати міжнародні резерви. Загалом у серпні НБУ купив 460,5 млн дол. США. Інтервенції з продажу валюти у минулому місяці не проводилися.

По-друге, операції уряду з управління державним боргом. Валютні надходження на користь уряду впродовж серпня становили 250,5 млн дол. США від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у валюті. Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 645,2 млн дол. США (в еквіваленті). З цієї суми 496,5 млн дол. США сплачено за ОВДП, номінованими у валюті, решта – за зобов’язаннями перед іноземними кредиторами. Крім цього, в серпні уряд та Національний банк виплатили 204,5 млн дол. США (в еквіваленті) на користь Міжнародного валютного фонду.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на 385 млн дол. США (в еквіваленті).

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародні резерви України у липні 2020 року збільшилися на 1,0% - до 28,802 млрд дол.

Голова Національного банку Кирило Шевченко у відеозвернені сказав, що міжнародні резерви України за підсумками 2020 року можуть зрости до близько 30 млрд дол. США, а в наступні роки – до 32-33 млрд дол. США.