В Україні більш ніж достатньо запасів палива на зиму - Буславець

Запасів палива більш ніж достатньо для сталого проходження осінньо-зимового періоду.

Про це наголосила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час виїзної наради, яка проходить на майданчику Южно-Української АЕС, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міненерго.

"Запаси вугілля на ТЕС і ТЕЦ – 3 млн тонн, що майже втричі більше, ніж це передбачено в нормативних документами щодо гарантованого запасу, яким ми маємо бути забезпечені. І запаси газу на сьогодні складають майже 28 млрд кубометрів при затверджених розпорядженням уряду 17 млрд кубів, і для сталого проходження опалювального періоду цього більш ніж достатньо, щоб почувати себе впевнено", – зазначила очільниця міністерства.

Вона нагадала, що для сталого проходження осінньо-зимового періоду Міненерго затвердило відповідні накази щодо ремонту основного обладнання електростанцій та забезпечення надійності роботи електричних мереж, і закликала всіх присутніх дотримуватися затверджених графіків.

Як повідомлялося, на початку жовтня обсяг природного газу у вітчизняних газосховищах сягнув позначки у 27,9 млрд кубометрів. Три українських газосховища – Дашавське, Богородчанське та Кегичівське – вже завершили сезон закачування 2020 року з рівнем наповнення близько 99%. Це найбільший за останні десять років рівень завантаження ПСГ.