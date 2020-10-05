На Львівщині на шахті «Надія» відключили світло за борги - депутат

Шахту «Надія», що на Сокальщині, відключили від енергозабезпечення за борги в понад 12 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці нардеп Юрій Камельчук.

«Сьогодні на шахті Надія відключили світло. Повністю. І на поверхні, і під землею. Це вже просто перейшло всі межі. Львівобленерго вирішило піти на конфлікт з Міненерго. Хто не знає, власники Львівобленерго - Суркіси. Шахта «Надія» винна понад 12 млн грн. Ця історія тягнеться 5-6 місяців», - написав Камельчук.

Народний депутат зазначив, що борг за електроенергію у 12 млн грн шахта «Надія» може закрити протягом 4-5 місяців.

Він додав, що подає термінове звернення до Львівобленерго з проханням відстрочити оплату боргу, до Міненерго та Кабміну - прискорити процес перерахування коштів.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці серпня під землею в шахті «Надія» страйкували гірники, які вимагали погасити борги по заробітній платі, які складали понад 51 млн гривень. Завдяки спільній роботі Кабміну і Верховної Ради, незважаючи на порушення в матеріалах фінансового аудиту ПрАТ "Шахта "Надія", знайшли гроші, щоб розрахуватися з шахтарями.

17 вересня прем’єр Денис Шмигаль заявив, що держава не має боргів перед шахтарями.