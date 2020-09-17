Держава не має боргів перед гірниками шахти "Надія" - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що держава не має боргів перед шахтарями Надії".

Так він прокоментував Фейсбуці ухвалення парламентом змін до Держбюджету-2020, що дозволять погасити заборгованість із заробітної плати перед гірниками “Надії”, повідомляє Укрінформ.

“Окремо наголошу, що держава не має боргів перед шахтарями. Цього року завдяки злагодженим діям уряду вдалося виплатити борги по зарплаті перед усіма працівниками державних шахт. Працюватимемо й надалі, щоб усі шахти функціонували стабільно", - зазначив Шмигаль.

На переконання Прем'єра, це черговий вдалий приклад, коли спільна робота КМУ й парламенту дає результат. “ Зі свого боку уряд комплексно підійшов до розв’язання цієї проблеми. Фінансовий аудит Міненерго виявив численні порушення у діяльності попереднього керівництва підприємства, що призвели до значних збитків і заборгованості із заробітної плати гірникам. Тож була досягнута домовленість про виділення шахті «Надія» платежів у розмірі 8,7 млн грн за вугільну продукцію. Ці кошти вже надійшли на рахунки шахти для виплати зарплат”, - зазначив глава уряду.

Тепер, підкреслив Шмигаль, завдяки рішенню Ради підприємство зможе повністю розрахуватися з боргами.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України підтримала зміни до Держбюджету-2020, що дозволять погасити заборгованість із заробітної плати перед гірниками "Надії". 255 народних обранців підтримали відповідну ініціативу.

Законодавчі зміни передбачають виділення 47 млн грн на закриття боргів із зарплати перед гірниками шахти "Надія".

В уряді наголосили, що борги із зарплат виникли через порушення попереднього керівництва, про що свідчать матеріали фінансового аудиту ПрАТ "Шахта "Надія". Міненерго вже передало ці матеріали у правоохоронні органи для подальшого розслідування.