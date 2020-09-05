Гірники шахти «Надія», що проводили акцію протесту під землею, піднялися нагору

Гірники шахти «Надія», що проводили акцію протесту під землею, піднялися нагору

Укрінформ
Гірники шахти «Надія», що декілька днів знаходились під землею, піднялися нагору. 

Як передає Укрінформ, про це повідомив радник в.о. міністра енергетики Олександр Трохимець у Фейсбуці.

"Сьогодні о 9:25 всі шахтарі шахти «Надія», що декілька днів знаходились під землею, піднялися нагору. Невдовзі їм виплатять заробітну плату, яка була вкрадена попереднім керівництвом шахти", - написав він.

За словами Трохимця, ситуацію вдалося вирішити завдяки злагодженій роботі Кабінету Міністрів на чолі з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, Міністерства енергетики на чолі з в.о. міністра Ольгою Буславець та народного депутата Юрія Камельчука.

Як повідомляв Укрінформ, у Соснівці Львівської області більше тижня тривав протест гірників із шахти "Надія". 18 з них залишалися під землею з вимогою виплатити їм заборговану за 5 місяців заробітну плату.

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Фінансовий аудит ПрАТ «Шахта «Надія», проведений фахівцями Міненерго, виявив численні порушення у діяльності попереднього керівництва підприємства, що призвели до значних збитків і заборгованості з заробітної плати гірникам. Цей борг складає близько 50 млн грн. Міністерство передало матеріали аудиту в Офіс генпрокурора і Службу безпеки України для подальшого розслідування порушень.

Окрім підземного страйку, шахтарі та їх родичі перекривали міжнародну трасу Львів - Рава-Руська. Протестувальники попереджали, що акція триватиме до того часу, доки їм не повернуть всі зароблені гроші.

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