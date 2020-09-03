Центренерго виплатило шахті

Центренерго виплатило шахті "Надія" 5 мільйонів авансом

Укрінформ
Міністерство енергетики звернулося до "Центренерго" з пропозицією надати авансовий платіж на 5 млн грн за вугільну продукцію шахти "Надія". Кошти вже надійшли на рахунки шахти і будуть направлені на виплату зарплати гірників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Центренерго.

"Доки уряд шукає інструменти для дотування недержавної шахти, Міненерго вкотре звертається до "Центренерго" з проханням допомоги шахтарям. І держпідприємство цю допомогу знов надає. Напередодні ПАТ "Центренерго", попри відсутність будь-яких зобов’язань перед шахтою "Надія", зробило перерахунок коштів гірникам за майбутні відвантаження. При цьому, не маючи гарантій отримання оплаченого вугілля", - зазначають у компанії.

У Центренерго нагадали, що це вже не перше таке звернення від Міненерго. Два місяці тому шахтарі "Надії" вже протестували й головною причиною протесту "назвали заборгованість перед ними ПАТ "Центренерго" - в розмірі усього 6 мільйонів гривень, тоді як борги самої шахти на той час становили близько 50 мільйонів гривень, із них 75% - по зарплатні".

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Зазначається, що Центренерго не лише повністю розрахувалося з "Надією", а й на прохання директора вуглевидобувного підприємства в липні уклало новий договір на постачання вугілля.

Станом на серпень Центренерго розрахувалося з шахтою "Надія" на 100%, водночас відвантажень вугілля з цього підприємства минулого місяця не було взагалі.

Як повідомляв Укрінформ, із 28 серпня у Львівській області під землею страйкують гірники шахти "Надія", вимагаючи повернути заробітну плату, яку не виплачували ще з березня. А це близько 51 млн грн. Спочатку було 40 підземних протестувальників, але через погіршення стану здоров’я 3 вересня у вибої лишилося 18 осіб.

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Міністерство енергетики передало до Офісу генерального прокурора і Служби безпеки України матеріали фінансового аудиту ПрАТ "Шахта "Надія", що свідчать про порушення колишнього керівництва підприємства. Зокрема, аудит, проведений фахівцями Міненерго, виявив приписки обсягів видобутого вугілля (втрати - майже на 50 млн грн), заниження цін на вугільну продукцію (недоотримання понад 36 млн грн доходів) та закупівлі за завищеними цінами (близько 20 млн грн збитку).

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