На шахті "Надія" страйк під землею продовжують 18 гірників

Станом на 3 вересня у Соснівці Львівської області уже шостий день триває протест гірників із шахти "Надія". 18 з них залишилися під землею з вимогою виплатити їм заборговану за 5 місяців заробітну плату.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Під землею в шахті «Надія» залишаються 18 гірників. Інших, через різке погіршення стану здоров’я, тиск - підняли на поверхню. Гірники шахти «Надія» готові посилити підземну акцію протесту голодуванням», - зазначив Волинець.

Як повідомили в Міненерго, вони звернулися до ПАТ «Центренерго» з пропозицією надати авансовий платіж сумою 5 млн грн за вугільну продукцію шахти «Надія». Кошти вже надійшли на рахунки шахти. Вони будуть направлені на виплату зарплати гірникам.

Окрім цього, 31 серпня, за зверненням Міненерго, ДП «Калуська ТЕЦ-НОВА» перерахувало шахті 3,7 млн грн, які також направлено на виплату заробітної плати.

«Міністерство вживає всіх можливих заходів, аби забезпечити виплату заробітної платні гірникам «Надії». Ми аналізуємо варіанти як далі функціонуватиме підприємство і найближчим часом представимо наш план дій. Хочу наголосити, що ті, хто довів підприємство до такого скрутного стану, мають бути покарані», - наголосила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Фінансовий аудит ПрАТ «Шахта «Надія», проведений фахівцями Міненерго, виявив численні порушення у діяльності попереднього керівництва підприємства, що призвели до значних збитків і заборгованості з заробітної плати гірникам. Цей борг складає близько 50 млн грн. Міністерство передало матеріали аудиту в Офіс генпрокурора і Службу безпеки України для подальшого розслідування порушень.

Як повідомляв Укрінформ, окрім підземного страйку, шахтарі та їх родичі перекривають міжнародну трасу Львів - Рава-Руська, створюючи перешкоджання руху автотранспорту. Протестувальники попереджають, що акція триватиме доти, доки їм не повернуть всі зароблені гроші.