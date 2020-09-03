Міненерго передало до ГПУ і СБУ матеріали фінаудиту шахти «Надія»

Міністерство енергетики передало до Генеральної прокуратури України (ГПУ) і Служби безпеки України (СБУ) матеріали фінансового аудиту ПрАТ «Шахта «Надія», що свідчать про порушення колишнього керівництва підприємства

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

«Аудит, проведений фахівцями Міненерго, виявив численні порушення у діяльності попереднього керівництва шахти «Надія» та значні збитки, нанесені підприємству. Зокрема, приписки обсягів видобутого вугілля призвели до незаконних витрат майже на 50 млн грн, заниження цін на вугільну продукцію спричинило недоотримання доходів сумою понад 36 млн грн, закупівлі за завищеними цінами – принесли збитки близько 20 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Водночас, заборгованість перед гірниками зростала і на сьогоднішній день вона складає 51 млн грн. При цьому, реальних фінансових ресурсів та активів для її погашення підприємство не має.

При цьому, «Надія» ще з 2001 року віднесена до категорії шахт, щодо яких прийнято рішення про ліквідацію, тому підприємство не має права на державну підтримку на часткове покриття витрат із собівартості вугілля.

У Міненерго зауважують, що зважаючи на юридичну форму підприємства (приватне акціонерне товариство) потрібно провести низку заходів, щоб розпочати фінансування за державною програмою ліквідації вугледобувних підприємств. Орієнтовно фінансування шахти за цією програмою може розпочатися з 2021 року.

Тому Міненерго звернулося до Прем’єр-міністра із проханням сприяти виділенню коштів сумою 51 млн грн із резервного фонду для виплат заробітної платні працівникам шахти «Надія». Кошти мають бути повернені до держбюджету до 25 грудня 2020 року.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики звернулося до ПАТ «Центренерго» з пропозицією надати авансовий платіж сумою 5 млн грн за вугільну продукцію шахти «Надія». Кошти вже надійшли на рахунки шахти. Вони будуть направлені на виплату зарплати гірників.

За зверненням Міненерго 31 серпня ДП «Калуська ТЕЦ-НОВА» перерахувало шахті «Надія» 3,7 млн грн, які також направлено на виплату заробітної плати.