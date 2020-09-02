Шмигаль доручив Міненерго розібратися з боргами шахти "Надія"

Міністерство енергетики має найближчим часом вирішити питання заборгованості перед гірниками шахти "Надія".

Про це під час засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Львівській області є напруження серед гірників шахти "Надія". Частина гірників не отримала свої заробітні плати. Держава не має інструментів прямої дотації коштів на це підприємство. Ставлю доручення найближчим часом це питання вирішити", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики готує звернення до правоохоронців за результатами позапланового аудиту на шахті "Надія".

За інформацією голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, підземний протест на шахті «Надія» триває п’яту добу. Станом на 9.00 у вибої залишається 26 гірників.

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Родини гірників з березня не отримують зароблені гроші. Станом на 25 серпня борг перед працівниками підприємства сягнув 61,54 млн грн. Однак частину боргу - 10 млн грн - вже вдалося виплатити.

Міністерство енергетики раніше заявляло, що не має боргів перед шахтою "Надія".