"Гарантований покупець" повністю розрахувався з ВДЕ за серпень

Укрінформ
Розрахунки‌ ДП "Гарантований покупець" ‌із‌ ‌"зеленою" ‌енергетикою‌ ‌за‌ ‌серпень‌ ‌досягли ‌100%‌.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

"Сьогодні‌ ‌"Гарантований‌ ‌покупець" ‌повністю‌ ‌розрахувався‌ ‌із‌ ‌виробниками‌ ‌електроенергії‌ ‌з‌ ‌відновлюваних‌ ‌джерел‌ ‌енергії‌ ‌за‌ ‌серпень.‌ Такого‌ ‌результату‌ ‌вдалося‌ ‌досягти‌ ‌завдяки‌ ‌спільній‌ ‌роботі‌ ‌Міненерго‌ ‌і‌ ‌уряду‌ ‌разом‌ ‌з‌ ‌"Гарантованим‌ покупцем‌ ‌та‌ ‌НЕК‌ ‌"Укренерго",‌ ‌спрямованій‌ ‌на‌ ‌виконання‌ ‌Меморандуму‌ ‌про‌ ‌взаєморозуміння‌ ‌з‌ ‌інвесторами‌ ‌у‌ ‌"зелену"‌ ‌енергетику", - йдеться у повідомленні.

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Міненерго‌ ‌наголошує,‌ ‌що‌ ‌вживає‌ ‌всіх‌ ‌необхідних‌ ‌заходів‌ ‌для‌ ‌того,‌ ‌щоб‌ ‌100%‌ ‌оплата‌ ‌з‌ ‌інвесторами‌ ‌у‌ ‌ВДЕ‌ ‌стала‌ ‌системною.‌ ‌

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Як повідомлялося,‌ ‌рівень‌ ‌розрахунків‌ ‌за‌ ‌"зеленим"‌ ‌тарифом‌ ‌у травні‌ ‌–‌ ‌липні‌ ‌цього‌ ‌року‌ ‌не‌ ‌перевищував‌ ‌5%.‌ ‌Завдяки‌ ‌Меморандуму‌ між урядом та ВДЕ, а також‌ ‌закону,‌ ‌який‌‌ ‌імплементує домовленості,‌ "зелені"‌ ‌тарифи дещо знизилися, що дозволило ‌зменшити‌ ‌загальний‌ ‌обсяг‌ ‌виплат‌ ‌лише‌ ‌за‌ ‌серпень‌ ‌на‌ ‌суму‌ ‌понад‌ ‌600‌ ‌мільйонів гривень.‌ ‌

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