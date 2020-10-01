Розрахунки‌ ДП "Гарантований покупець" ‌із‌ ‌"зеленою" ‌енергетикою‌ ‌за‌ ‌серпень‌ ‌досягли ‌100%‌.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

"Сьогодні‌ ‌"Гарантований‌ ‌покупець" ‌повністю‌ ‌розрахувався‌ ‌із‌ ‌виробниками‌ ‌електроенергії‌ ‌з‌ ‌відновлюваних‌ ‌джерел‌ ‌енергії‌ ‌за‌ ‌серпень.‌ Такого‌ ‌результату‌ ‌вдалося‌ ‌досягти‌ ‌завдяки‌ ‌спільній‌ ‌роботі‌ ‌Міненерго‌ ‌і‌ ‌уряду‌ ‌разом‌ ‌з‌ ‌"Гарантованим‌ покупцем‌ ‌та‌ ‌НЕК‌ ‌"Укренерго",‌ ‌спрямованій‌ ‌на‌ ‌виконання‌ ‌Меморандуму‌ ‌про‌ ‌взаєморозуміння‌ ‌з‌ ‌інвесторами‌ ‌у‌ ‌"зелену"‌ ‌енергетику", - йдеться у повідомленні.

Міненерго‌ ‌наголошує,‌ ‌що‌ ‌вживає‌ ‌всіх‌ ‌необхідних‌ ‌заходів‌ ‌для‌ ‌того,‌ ‌щоб‌ ‌100%‌ ‌оплата‌ ‌з‌ ‌інвесторами‌ ‌у‌ ‌ВДЕ‌ ‌стала‌ ‌системною.‌ ‌

Як повідомлялося,‌ ‌рівень‌ ‌розрахунків‌ ‌за‌ ‌"зеленим"‌ ‌тарифом‌ ‌у травні‌ ‌–‌ ‌липні‌ ‌цього‌ ‌року‌ ‌не‌ ‌перевищував‌ ‌5%.‌ ‌Завдяки‌ ‌Меморандуму‌ між урядом та ВДЕ, а також‌ ‌закону,‌ ‌який‌‌ ‌імплементує домовленості,‌ "зелені"‌ ‌тарифи дещо знизилися, що дозволило ‌зменшити‌ ‌загальний‌ ‌обсяг‌ ‌виплат‌ ‌лише‌ ‌за‌ ‌серпень‌ ‌на‌ ‌суму‌ ‌понад‌ ‌600‌ ‌мільйонів гривень.‌ ‌