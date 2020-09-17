Міненерго сумлінно виконує свої зобов'язання меморандуму з ВДЕ

Міністерство енергетики України здійснює всі заходи, які зобов'язалося виконувати у рамках меморандуму із інвесторами у "зелену" енергетику.

Про це під час 11-го Європейсько-українського енергетичного дня сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На відміну від багатьох країн світу, Україна не пішла на зниження "зелених" тарифів у односторонньому порядку. Все ж таки питання врегулювали шляхом перемовин, досягнення компромісів. Це дозволило зберегти партнерські відносини з інвесторами", - сказала Буславець.

За її словами, Міненерго зі свого боку робить усе, щоб забезпечити взяті на себе зобов'язання.

"Зокрема - в частині повної оплати виробленої електричної енергії, погашення боргів, вдосконалення і впровадження аукціонної моделі... Уже підготовлені зміни у порядок проведення "зелених" аукціонів", які дозволять удосконалити цю процедуру, підготовлений модуль електронної платформи Prozzoro.продажі, - відзначила Буславець.

В.о. міністра нагадала, що за 20 днів серпня ДП "Гарантований покупець" повністю забезпечив оплату електроенергії з ВДЕ, сплативши 3,4 млрд грн.

"У порівнянні з тим, що за перше півріччя рівень оплати становив 25,7%, це значний позитив. Але ще потрібно багато чого зробити", - наголосила Буславець.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України 10 червня 2020 року підписав "Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики".

Документ передбачає, що виробники ВДЕ приймають умови добровільної реструктуризації "зелених" тарифів, що передбачає їх зменшення. Зокрема, для усіх об’єктів електроенергетики, що виробляють сонячну енергію передбачається зменшення тарифів на 15%, для об’єктів, що виробляють електроенергію з енергії вітру – на 7,5%.

Українська влада бере зобов’язання вживати усіх заходів для забезпечення своєчасної поточної оплати ДП "Гарантований покупець" та погашення наявної заборгованості перед виробникам ВДЕ, які прийняли умови реструктуризації.