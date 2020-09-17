"Зелений" курс стимулюватиме Україну реформувати енергетичну систему - Буславець

Європейський "зелений" курс є стимулом для України реформувати енергетичну систему та ставати сильнішою як держава.

Про це під час 11-го Європейсько-українського енергетичного дня сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З реалізацією європейського "зеленого" курсу пов'язані виклики, обумовлені комплексом складних проблем в енергетичному секторі та системною кризою в економіці, яка поглиблена пандемією. Ми на сьогодні багато робимо багато, щоб мінімізувати ці кризові явища", - сказала Буславець.

На її думку, "зелений" курс - це стимул для України стати сильнішою як держава.

"Під час реалізації цього курсу важливо забезпечити безпеку, стабільну роботу енергетичної системи шляхом проведення якісної реформи. У цьому контексті треба визначити прагнення України системно здійснювати заходи з підвищення енергоефективності та розвитку ВДЕ", - зазначила Буславець.

Вона підкреслила, що енергоефективність - це ключ до кліматичної нейтральності, а також зниження споживання ресурсів.

"На сьогодні Міненерго розробило національний план енергоефективності до 2030 року, там дійсно є дуже амбітні цілі для нашої країни. Цей план має певні індикатори для виконання у 2021, 2025, 2030 роках", - додала Буславець.