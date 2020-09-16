Нідерландський банк запускає серію вебінарів про «зелене» фінансування

Нідерландський банк розвитку FMO спільно з українською консалтинговою компанією AV Group наступного тижня проведуть серію вебінарів зі сталого розвитку агросектору Східної Європи та Середньої Азії.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Хоча врожайність і використання сучасних сільськогосподарських технологій збільшилися, галузь все ще відчуває труднощі в реалізації свого потенціалу внаслідок недостатнього впровадження систем управління екологічними та соціальними ризиками. Цей проєкт націлений на допомогу агропромисловим клієнтам FMO із впровадженням принципів сталого розвитку та збільшення доступу до фінансування. Наша мета – допомогти аграрному сектору Східної Європи стати провідним у світі у впровадженні сучасних стійких рішень”, — зазначила в коментарі кореспонденту Укрінформу директор FMO з інвестицій в агросектор Пітернель Боогаард.

Вона також наголосила, що мета вебінарів – надати якомога більше інформації про “зелені” інвестиційні продукти FMO і міжнародних фінансових організацій, а також про екологічно-соціальні вимоги до їх отримання.

За її словами, проєкт націлений на поширення практичних знань щодо зростаючих вимог кредиторів до екологічно-соціальних показників компаній агросектору. Вебінари будуть зосереджені на обговоренні практичних потреб агросектору в Україні, Молдові, Білорусі, Узбекистані, Киргизстані, Таджикистані, Грузії, Вірменії та Азербайджані.

У програмі вебінарів: доступ до "зелених" фінансових продуктів, сталий розвиток як підвищення економічної стійкості бізнесу, адаптація до зміни клімату в агросекторі і агротехнічні рішення для компаній. Крім вебінарів і обміну досвідом, в рамках проєкту буде проходити щорічний форум з питань сталого розвитку.

Перший вебінар “Доступ до “зелених” фінансових продуктів” відбудеться 22 вересня 2020 року на платформі ZOOM.

Серед спікерів вебінарів: представники Нідерландського банку розвитку FMO і нідерландської фінансової групи ING, Продовольчої і сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй (ФАО), Всесвітнього фонду дикої природи WWF, українського агрохолдингу Астарта, українського агроіндустріального холдингу МХП, молдавської компанії Trans Oil Group, компанії Microsoft та інших.

Серія вебінарів FMO розпочинає реалізацію довгострокового проєкту зі створення регіональної платформи для навчання та обміну досвідом у сфері “зеленого” фінансування – ECA Sustainability Community of Practice.