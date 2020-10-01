Комітет ВР пропонує збільшити видатки Мінмолодьспорту майже на 400 мільйонів

Парламентський комітет з питань молоді і спорту пропонує передбачити у проєкті державного бюджету на 2021 рік збільшення видатків Міністерству молоді та спорту на 378,6 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив заступник голови Комітету, представник уряду в парламенті Василь Мокан.

«Парламентський комітет з питань молоді та спорту розглянув на своєму засіданні проєкт держбюджету на 2021 рік (реєстр. №4000) та підтримав ряд пропозицій стосовно фінансування спортивної сфери та молодіжної політики, які будуть направлені в бюджетний комітет ВР, КМУ і Мінфін. Зокрема, пропонується збільшити видатки Міністерству молоді та спорту України на 378,6 млн гривень», - поінформував Мокан.

За словами політика, із них пропонується 300 млн грн виділити за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури» на реалізацію ініціативи Президента України «Україна - чемпіон» зі створення в областях об'єктів спортивної інфраструктури, «магнітів», присвячених видатному сучасному спортсмену чи спортсменам регіону та продовження розбудови спортивної інфраструктури. Орієнтовно це 12 об'єктів у 2021-му році.

16,1 млн грн члени комітету рекомендують видалити на створення програмних продуктів для цифровізації галузі фізичної культури та спорту: електронного Єдиного календарного плану спортивних заходів з можливістю їх бюджетування; модернізацію Електронного реєстру спортивних споруд, формування електронних баз даних та раєстрів юридичних осіб сфер молоді, фізичної культури та спорту. А також 4,5 млн. грн - на цифровізацію та цифрову трансформацію галузі.

Пропонується передбачити 50 млн грн на національну програму мобільності молоді, а 8 млн грн - на виконання Закону «Про Національну програму інформатизації», впровадження електронних сервісів у діяльності ДК «Укрспортзабезпечення» та ДУ «Інваспорт».

«Крім того, Комітет підтримав ініціативу щодо збільшення видатків Міністерству розвитку громад і територій України на 424 мільйони 100 тисяч гривень на фінансування бюджетної програми для відновлення пільгового кредитування молоді на будівництво/реконструкцію житла», - зазначив Мокан.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада проведе позачергове засідання 20 жовтня задля розгляду в першому читанні проєкту закону про Державний бюджет України на 2021 рік.

Кабінет Міністрів 14 вересня на своєму засіданні затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік і того ж дня вніс його на розгляд до Верховної Ради.

Згідно з оприлюдненими урядом основними показниками проєкту державного бюджету на 2021 рік, зростання ВВП очікується на рівні 4,6%, а споживча інфляція – на рівні 7,3%.