МАУ переносить початок польотів до Баку на кінець жовтня

Українська авіакомпанія «МАУ» відтермінувала початок виконання рейсів до Баку до кінця жовтня через обмеження в’їзду на територію Азербайджану у зв’язку з черговим продовженням карантину.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МАУ.

Зазначається, що про обмеження в'їзду для іноземців повідомив уряд Азербайджану 30 вересня 2020 року випустивши NOTAM (документ, який повідомляє про зміну процедур, встановлення заборони/обмеження використання повітряного простору або експлуатації аеродромів та інші події).

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Надалі МАУ буде уважно слідкувати за епідеміологічною ситуацією в країні, а також за подіями в Нагірному Карабаху, щоб не втратити можливість відновити рейси, коли це буде безпечно.

Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан поновили бойові дії у Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.