У вересні митниця перевиконала план надходжень на 1 мільярд

У вересні митниця перевиконала план надходжень на 1 мільярд

Інфографіка
Укрінформ
Державна митна служба у вересні виконала план надходжень до бюджету України на 103% і перерахувала 33,15 млрд грн, що на 1 млрд грн більше, ніж було заплановано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нової митниці.

При цьому у вересні 2020 року, порівняно з вереснем торік, обсяги оподаткованого імпорту «за вагою» зменшились на 23,6% - з 5,96 млн тонн до 4,55 млн тонн, а платежі зросли на 7% - 30,97 млрд грн до 33,15 млрд грн.

Як повідомлялось, за серпень Держмитслужба перерахувала до держбюджету 32,8 млрд грн. План на місяць було перевиконано на 1,2 млрд грн.

Читайте також: Посадових осіб митниць тестуватимуть - рішення уряду

Кабінет Міністрів 30 вересня 2020 року ухвалив рішення про запровадження експериментального проєкту з тестування посадових осіб митних органів з питань кваліфікації та благонадійності.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-