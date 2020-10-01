У вересні митниця перевиконала план надходжень на 1 мільярд

Державна митна служба у вересні виконала план надходжень до бюджету України на 103% і перерахувала 33,15 млрд грн, що на 1 млрд грн більше, ніж було заплановано.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нової митниці.

При цьому у вересні 2020 року, порівняно з вереснем торік, обсяги оподаткованого імпорту «за вагою» зменшились на 23,6% - з 5,96 млн тонн до 4,55 млн тонн, а платежі зросли на 7% - 30,97 млрд грн до 33,15 млрд грн.

Як повідомлялось, за серпень Держмитслужба перерахувала до держбюджету 32,8 млрд грн. План на місяць було перевиконано на 1,2 млрд грн.

Кабінет Міністрів 30 вересня 2020 року ухвалив рішення про запровадження експериментального проєкту з тестування посадових осіб митних органів з питань кваліфікації та благонадійності.