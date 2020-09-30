Посадових осіб митниць тестуватимуть - рішення уряду
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
За пропозицією Мінфіну та Держмитслужби 30 вересня 2020 року Кабінет Міністрів ухвалив низку постанов, зокрема про запровадження експериментального проєкту з тестування посадових осіб митних органів з питань кваліфікації та благонадійності. Це тестування є складовою частиною процесу впровадження реформи Держмитслужби.
Під час реалізації експерименту результати тестування будуть враховуватися при переведенні посадових осіб до відокремлених підрозділів Держмитслужби, утворених в рамках її переходу до роботи у форматі єдиної юридичної особи. Посадові особи митниць перевірятимуться на наявність знань, практичних навичок та умінь у правозастосуванні митного, антикорупційного законодавства; на загальні здібності та благонадійність.
За організацію процесу тестування відповідатиме спеціально утворена робоча група з представників Мінфіну та Держмитслужби; забезпечуватимуть процес комісії, утворені з числа посадових осіб Держмитслужби, які попередньо успішно пройшли тестування на благонадійність.
Як повідомляв Укрінформ, у січні 2020 року законом "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи" внесено корективи до законодавства у частині удосконалення структури управління у сфері державної митної та податкової політики з урахуванням утворення Державної митної та Державної податкової служб. Також було запроваджено новий формат їх діяльності як єдиних юридичних осіб, у зв’язку з чим їхні територіальні органи здійснюватимуть діяльність не як юридичні особи публічного права, а як відокремлені підрозділи.
Наприкінці червня 2020 року, на засіданні Національної ради реформ було погоджено концепцію реформування митниці. Зокрема, вона передбачає: створення мережі відкритих митних просторів, підвищення зарплат митників, модернізацію інфраструктури митниць, автоматизацію та діджиталізацію митної системи. Згідно із стратегією, митниця має відійти від бюрократичних процедур і стати зручним сервісом для бізнесу.