Посадових осіб митниць тестуватимуть - рішення уряду

Кабінет міністрів ухвалив рішення про запровадження експериментального проєкту з тестування посадових осіб митних органів з питань кваліфікації та благонадійності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За пропозицією Мінфіну та Держмитслужби 30 вересня 2020 року Кабінет Міністрів ухвалив низку постанов, зокрема про запровадження експериментального проєкту з тестування посадових осіб митних органів з питань кваліфікації та благонадійності. Це тестування є складовою частиною процесу впровадження реформи Держмитслужби.

Під час реалізації експерименту результати тестування будуть враховуватися при переведенні посадових осіб до відокремлених підрозділів Держмитслужби, утворених в рамках її переходу до роботи у форматі єдиної юридичної особи. Посадові особи митниць перевірятимуться на наявність знань, практичних навичок та умінь у правозастосуванні митного, антикорупційного законодавства; на загальні здібності та благонадійність.

За організацію процесу тестування відповідатиме спеціально утворена робоча група з представників Мінфіну та Держмитслужби; забезпечуватимуть процес комісії, утворені з числа посадових осіб Держмитслужби, які попередньо успішно пройшли тестування на благонадійність.

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Як повідомляв Укрінформ, у січні 2020 року законом "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи" внесено корективи до законодавства у частині удосконалення структури управління у сфері державної митної та податкової політики з урахуванням утворення Державної митної та Державної податкової служб. Також було запроваджено новий формат їх діяльності як єдиних юридичних осіб, у зв’язку з чим їхні територіальні органи здійснюватимуть діяльність не як юридичні особи публічного права, а як відокремлені підрозділи.

Наприкінці червня 2020 року, на засіданні Національної ради реформ було погоджено концепцію реформування митниці. Зокрема, вона передбачає: створення мережі відкритих митних просторів, підвищення зарплат митників, модернізацію інфраструктури митниць, автоматизацію та діджиталізацію митної системи. Згідно із стратегією, митниця має відійти від бюрократичних процедур і стати зручним сервісом для бізнесу.