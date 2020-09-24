Більше половини підприємств вважають роботу митниці загалом ефективною

Більше половини опитаних українських підприємств вважає, що робота української митниці є загалом ефективною, але вимагає певних змін. При цьому, третина респондентів називають основною проблемою митниці митне законодавство. Найкращу оцінку в 2020 році отримала робота Поліської митниці.

Про це йдеться у п’ятому щорічному опитуванні експортерів та імпортерів щодо оцінки роботи митниці, яке було презентовано 24 вересня під час онлайн-конференції в Укрінформі.

Опитування було проведене в 2020 році проєктом "Підтримка громадської ініціативи "За чесну та прозору митницю" за підтримки Європейського Союзу, Міжнародного фонду "Відродження" та Atlas Network. У презентації подано ключові результати опитування понад 1 000 українських підприємств - експортерів та імпортерів.

Згідно з результатами опитування, більше половина респондентів (52,9%) вказали, що робота митниці загалом ефективна, але вимагає деяких змін. 27,9% опитаних вважають, що робота митниці є ефективною і не потребує змін. 15,3% - заявили, що у цілому робота митниці є неефективною, але масштабні реформи можуть покращити ситуацію. Зовсім неефективною роботу митниці назвали 3,9% респондентів. На їхню думку, змінити ситуацію можливо лише шляхом повної заміни митної системи.

Найкращу оцінку з індексом 0,61 отримала Поліська митниця, найнижчу - Волинська митниця з індексом 0,33. Також низькі індекси отримали Київська митниця - 0,38, Дніпровська - 0,38 та Слобожанська - 0,40.

При цьому експортери, як правило, оцінювали роботу митниці найкраще, імпортери - гірше від решти та частіше вимагали масштабних реформ. Середні та великі підприємства значно краще оцінювали роботу митниці, ніж малі та мікропідприємства. Серед галузей найкращі оцінки митниці виставляли представники сільськогосподарського сектору.

Результати опитування продемонстрували покращення ситуації з митним законодавством. Особливо помітним стало зменшення скарг на недосконале митне законодавство порівняно з 2016 роком, коли понад половина опитаних називали його проблемою. У 2020 році лише 33,3% опитаних назвали митне законодавство недосконалим.

Серед інших проблем митниці 25,2% респондентів назвали свідоме завищення митної вартості товарів, 20,3% - недостатню прозорість митниці, 20,2% - хабарництво, 19,5% - застарілість технічного оснащення, 18,8% - постійні зміни структури та керівництва, 14% - непрофесіоналізм інспекторів, 9,2% - фіскальні функції митниці. Водночас, 23,5% опитаних заявили, що не бачать жодних проблем у роботі митниці.

Оцінюючи роботу "Нової митниці", яка була запущена з грудня 2019 року, 48,1% опитаних заявили, що вважають її доброю або відмінною. І лише 8% дали незадовільну оцінку. Виключно імпортери оцінили роботу "Нової митниці" вище, ніж інші опитані. Дві третини опитаних вважають, що робота "Нової митниці" не продемонструвала нічого нового.

Що до кваліфікації працівників митниці, то найвище - на 4,3 з 5 балів - респонденти оцінили здатність митників працювати з програмним забезпеченням. Найнижче, на 3,8 бала, була оцінена здатність працівників митниці відповісти на запитання та надати необхідну інформацію.

Загалом, 36,9% опитаних вважають, що напрямок реформ на митниці обраний правильно. Водночас, такий само відсоток опитаних (36,9%) не знають про реформу або не змогли її оцінити. 10,3%, переважно представники великих підприємств, називають реформи неправильними. А найбільше скептиків, які вважають напрямок реформ неправильним, нині серед підприємств, що здійснюють імпорт, - 15,8%.

З повною презентацією опитування можна ознайомитися на YouTube-каналі Укрінформу.